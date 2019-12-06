Российские гандболистки выиграли все матчи на предварительном групповом этапе ЧМ

Россиянки заняли первое место в турнирной таблице группы D, победив во всех матчах. Ранее национальная команда обыграла сборные Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13) и Японии (33:23). На основном групповом этапе, куда из группы D также вышли сборные Швеции и Японии, сборная России сыграет с командами Испании, Черногории и Румынии (первые три сборные группы С). Каждая сборная сыграет еще по три матча с новыми соперниками, по итогам основного группового этапа будут учтены очки команд, набранные на предварительном этапе в матчах с командами, также пробившимися в основной групповой этап.

Следующий матч россиянки проведут против команды Румынии в воскресенье. В других матчах дня сборная Бразилии победила команду Австралии (31:9), команда Сенегала переиграла сборную Казахстана (30:20), сербки оказались сильнее словенок (29:27), испанки - черногорок (27:26), японки - китаянок (35:18), ангольские гандболистки обыграли кубинок (40:30), сборная Аргентины победила команду ДР Конго (25:16), немки сыграли вничью с представительницами Южной Кореи (27:27), румынки обыграли команду Венгрии (28:27), голландки обыграли норвежек (30:28), датчанки - француженок (20:18).

На предварительном групповом этапе участие принимали 24 команды, которые были разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы вышли во второй групповой этап, где они разделены на две группы (в группе I сыграют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D). По итогам предварительного группового этапа в группе I на основном групповом этапе выступят сборные Нидерландов, Норвегии, Сербии, Германии, Дании и Южной Кореи. По две лучшие команды из каждой группы на втором групповом этапе выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Команды, занявшие шестые места в группах на предварительном групповом этапе, сыграют в матчах за 21-24 места, финишировавшие пятыми - в матчах за 17-20-е места, четвертыми - в матчах за 13-16-е места.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016, в настоящее время Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.