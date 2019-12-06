Фигуристы Синицина и Кацалапов разочарованы оценками за ритм-танец в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицнна и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, разочарованы оценками за ритм-танец в финале Гран-при в Турине. Об этом спортсмены сообщили журналистам.
Синицина и Кацалапов получили за прокат 81,51 балла и занимают четвертое место.
"Впечатления очень хорошие, я сделал помарку на твиззле в дорожке, но устоял, - сказал Кацалапов. - Понимал, что дорожка, скорее всего, "слетит", но это не подкосило ни в коем случае, доехали до конца с настроением. Но посмотрели потом оценки и расстроились, а самое главное - посмотрели на уровни, почти на всем, кроме твиззлов и поддержки, получили очень низкие уровни, присутствует недопонимание и расстройство. Завтра будем кататься на максимум, мы уже через многое прошли, нас не сломать".
Журналисты поинтересовались у Синициной и Кацалапова, что они думают о том, что принадлежат к поколению, так или иначе причастному к переменам в данной дисциплине. "На самом деле хотелось бы так думать, это большая ответственность, но мы про себя, конечно, так не скажем, я думаю, что все, кто входит в топ-10 пар мира, уникальные, все привносят что-то свое, - сказал Кацалапов. - Может, мы считаемся уже старичками, но у нас сил полно, мы бьемся, нам это доставляет кайф, мы живем этим. И еще поглядываем на юниоров - они тоже очень хорошо катаются, есть кому прийти на смену".
Произвольная программа у танцевальных дуэтов пройдет в субботу.