{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов разочарованы оценками за ритм-танец в финале Гран-при

Россияне занимают четвертое место
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицнна и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, разочарованы оценками за ритм-танец в финале Гран-при в Турине. Об этом спортсмены сообщили журналистам.

Синицина и Кацалапов получили за прокат 81,51 балла и занимают четвертое место.

На эту тему
Фигуристы Синицина и Кацалапов идут четвертыми после ритм-танца в финале Гран-при

"Впечатления очень хорошие, я сделал помарку на твиззле в дорожке, но устоял, - сказал Кацалапов. - Понимал, что дорожка, скорее всего, "слетит", но это не подкосило ни в коем случае, доехали до конца с настроением. Но посмотрели потом оценки и расстроились, а самое главное - посмотрели на уровни, почти на всем, кроме твиззлов и поддержки, получили очень низкие уровни, присутствует недопонимание и расстройство. Завтра будем кататься на максимум, мы уже через многое прошли, нас не сломать".

Журналисты поинтересовались у Синициной и Кацалапова, что они думают о том, что принадлежат к поколению, так или иначе причастному к переменам в данной дисциплине. "На самом деле хотелось бы так думать, это большая ответственность, но мы про себя, конечно, так не скажем, я думаю, что все, кто входит в топ-10 пар мира, уникальные, все привносят что-то свое, - сказал Кацалапов. - Может, мы считаемся уже старичками, но у нас сил полно, мы бьемся, нам это доставляет кайф, мы живем этим. И еще поглядываем на юниоров - они тоже очень хорошо катаются, есть кому прийти на смену".

Произвольная программа у танцевальных дуэтов пройдет в субботу.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Финал Гран-при по фигурному катанию
Косторная заявила, что ученицам Тутберидзе легче выступать вместе в финале Гран-при
По словам фигуристки, они всегда тренируются вместе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС