Траньков: короткая программа Загитовой в финале Гран-при была волшебной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале серии Гран-при по фигурному катанию с короткой программой было волшебным, этот прокат по праву можно считать украшением соревновательного дня на турнире. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков.

"Алина сегодня была просто волшебная - это все, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение - видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Ее короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при, - подчеркнул Траньков. - Посмотрите на ее финальную позу и ее взгляд - это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду".

"Что касается Алены Косторной, то эта спортсменка не просто отличный катальщик, но еще и прыгающий катальщик. И это - первое место и мировой рекорд. Но я боюсь ее перехвалить, впереди еще произвольная программа", - отметил собеседник ТАСС.

Траньков назвал ожидаемыми результаты короткой программы. "Что до пятого места Трусовой, то прыгни она заявленный тройной аксель - была бы сейчас в тройке, но ведь он только-только начал у нее получаться. Но все-таки рискнули, поставили его в программы - группа Тутберидзе не привыкла аккуратничать, уж если они что-то умеют, то идут и делают. Поэтому Саше только плюс - пошла и попыталась, и мы все знаем, что она умеет - такая позиция перед произвольной программой для нее не проблема, а значит борьба завтра будет очень интересной - я в предвкушении", - сказал Траньков.

Произвольные программы женщины покажут в субботу.