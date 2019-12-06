Траньков: короткая программа Загитовой в финале Гран-при была волшебной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале серии Гран-при по фигурному катанию с короткой программой было волшебным, этот прокат по праву можно считать украшением соревновательного дня на турнире. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков.
После короткой программы в лидерах идут три россиянки - 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд - 85,45 балла, 17-летняя Загитова (79,60) и 15-летняя Анна Щербакова (78,27), 15-летняя Александра Трусова занимает пятое место (71,45).
"Алина сегодня была просто волшебная - это все, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение - видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Ее короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при, - подчеркнул Траньков. - Посмотрите на ее финальную позу и ее взгляд - это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду".
"Что касается Алены Косторной, то эта спортсменка не просто отличный катальщик, но еще и прыгающий катальщик. И это - первое место и мировой рекорд. Но я боюсь ее перехвалить, впереди еще произвольная программа", - отметил собеседник ТАСС.
Траньков назвал ожидаемыми результаты короткой программы. "Что до пятого места Трусовой, то прыгни она заявленный тройной аксель - была бы сейчас в тройке, но ведь он только-только начал у нее получаться. Но все-таки рискнули, поставили его в программы - группа Тутберидзе не привыкла аккуратничать, уж если они что-то умеют, то идут и делают. Поэтому Саше только плюс - пошла и попыталась, и мы все знаем, что она умеет - такая позиция перед произвольной программой для нее не проблема, а значит борьба завтра будет очень интересной - я в предвкушении", - сказал Траньков.
Произвольные программы женщины покажут в субботу.