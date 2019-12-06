{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Траньков: короткая программа Загитовой в финале Гран-при была волшебной

Олимпийский чемпион назвал ожидаемыми результаты короткой программы
Максим Траньков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Максим Траньков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале серии Гран-при по фигурному катанию с короткой программой было волшебным, этот прокат по праву можно считать украшением соревновательного дня на турнире. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков.

После короткой программы в лидерах идут три россиянки - 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд - 85,45 балла, 17-летняя Загитова (79,60) и 15-летняя Анна Щербакова (78,27), 15-летняя Александра Трусова занимает пятое место (71,45).

На эту тему
Три российских фигуристки лидируют после короткой программы в финале Гран-при

"Алина сегодня была просто волшебная - это все, что мы любим во взрослом женском фигурном катании: зрелость, красота, хореография, проникновение в образ, шикарная техника. Это просто наслаждение - видеть такое, это дорогого стоит, когда спортсмен может вызывать такие чувства. Ее короткая программа стала украшением сегодняшнего дня финала Гран-при, - подчеркнул Траньков. - Посмотрите на ее финальную позу и ее взгляд - это взгляд человека, прожившего целую жизнь на льду".

"Что касается Алены Косторной, то эта спортсменка не просто отличный катальщик, но еще и прыгающий катальщик. И это - первое место и мировой рекорд. Но я боюсь ее перехвалить, впереди еще произвольная программа", - отметил собеседник ТАСС.

Траньков назвал ожидаемыми результаты короткой программы. "Что до пятого места Трусовой, то прыгни она заявленный тройной аксель - была бы сейчас в тройке, но ведь он только-только начал у нее получаться. Но все-таки рискнули, поставили его в программы - группа Тутберидзе не привыкла аккуратничать, уж если они что-то умеют, то идут и делают. Поэтому Саше только плюс - пошла и попыталась, и мы все знаем, что она умеет - такая позиция перед произвольной программой для нее не проблема, а значит борьба завтра будет очень интересной - я в предвкушении", - сказал Траньков.

Произвольные программы женщины покажут в субботу.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Финал Гран-при по фигурному катанию
Блистательная Загитова и рекордсменка Косторная. Финал Гран-при близится к кульминации
В пятницу россиянки заняли три первых места в короткой программе у одиночниц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС