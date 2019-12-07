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Бокс

Поветкин назвал справедливым результат боя с Хантером

Их поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA завершился вничью
Александр Поветкин и Майкл Хантер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин и Майкл Хантер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин назвал справедливым результат боя с американцем Майклом Хантером. Об этом Поветкин заявил после боя.

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Поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом. Один судья отдал победу Поветкину - 115:113, второй Хантеру - 115:113, третий поставил ничейные оценки - 114:114.

"Бой был равным. В первом раунде я легко восстановился, все было в порядке. Второй раунд я начал спокойно", - сказал Поветкин.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.

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РоссияПоветкин, Александр ВладимировичБокс
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