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Бокс

Поветкин и Хантер готовы провести бой-реванш

Первый поединок боксеров завершился вничью
Майкл Хантер и Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майкл Хантер и Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер выразили готовность провести бой-реванш. Об этом боксеры сообщили журналистам после поединка.

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Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом.

"Результат считаю несправедливым. Но буду работать дальше. Спасибо Александру за бой", - сказал Хантер.

На вопрос о проведении боя-реванша оба боксера ответили согласием. "Я готов, с радостью", - ответил Поветкин.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.

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