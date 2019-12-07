Поветкин и Хантер готовы провести бой-реванш

ЭД-ДИРЪИЯ /Саудовская Аравия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин и американец Майкл Хантер выразили готовность провести бой-реванш. Об этом боксеры сообщили журналистам после поединка.

Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA, завершив вничью бой с Хантером

Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе между Поветкиным и Хантером прошел в субботу в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, и завершился ничейным результатом.

"Результат считаю несправедливым. Но буду работать дальше. Спасибо Александру за бой", - сказал Хантер.

На вопрос о проведении боя-реванша оба боксера ответили согласием. "Я готов, с радостью", - ответил Поветкин.

В послужном списке Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До боя россиянин занимал пятое место в рейтинге WBA, его соперник - шестое.