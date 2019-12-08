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Бокс

Российский боксер Коробов не сумел завоевать титул временного чемпиона мира WBA

Россиянин получил травму плеча во втором раунде боя против британца Криса Юбенка - младшего
Матвей Коробов AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Матвей Коробов
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Матвей Коробов не сумел завоевать титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 72,6 кг. В поединке, прошедшем в Нью-Йорке, он уступил британцу Крису Юбенку - младшему.

Российский боксер получил травму плеча во втором раунде и не смог продолжить поединок. Победа техническим нокаутом была присуждена британцу.

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Коробов провел второй поединок после поражения в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) от американца Джермалла Чарло в декабре прошлого года. В мае он завершил вничью рейтинговый поединок против американца Имманувеля Алима.

В послужном списке 36-летнего россиянина теперь 28 побед (14 нокаутом), три поражения, одна ничья. Коробов в 2014 году проиграл ирландцу Энди Ли техническим нокаутом в шестом раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Коробов на любительском ринге дважды становился чемпионом мира, один раз - Европы, участвовал в Олимпийских играх - 2008, где дошел до второго круга.

Юбенк-младший во второй раз завоевал титул временного чемпиона мира WBA. В 2015 году он победил россиянина Дмитрия Чудинова техническим нокаутом в 12-м раунде. На счету 30-летнего британца 29 побед (22 нокаутом), три поражения.

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