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Женский ЧМ по гандболу

Испанские гандболистки сыграли вничью с командой Швеции в матче основного этапа ЧМ

Встреча завершилась со счетом 28:28

КУМАМОТО /Япония/, 8 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Испании по гандболу сыграла вничью с командой Швеции со счетом 28:28 в матче основного раунда чемпионата мира по гандболу. Турнир проходит в Японии.

Самыми результативными игроками стали шведки Натали Хагман и Микаэла Массинг, забросившие по восемь мячей.

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В чемпионате мира принимают участие 24 команды, которые на предварительном групповом этапе были разделены на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные вышли в основной раунд. Сборные Испании и Швеции в основном раунде выступают в группе II с командами России, Румынии, Черногории и Японии. Испанки 10 декабря сыграют со сборной Японии, 11 декабря - со сборной России. Сборная Швеции встретится с командами Румынии (10 декабря) и Черногории (11 декабря).

В турнирной таблице группы II испанская команда занимает второе место с 5 очками в активе. Лидирует сборная России (6), третье место у сборной Черногории (4), шведки - четвертые (3), японки - пятые (0), румынки - шестые (0). В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

В группе I сборная Германии победила команду Нидерландов (25:23), сербки обыграли сборную Южной Кореи (36:33), команда Дании уступила сборной Норвегии (19:22). В турнирной таблице лидирует сборная Германии (5), второе место занимает команда Нидерландов (4), третье - Норвегии (4), четвертое - Южной Кореи, сербки идут пятыми (2), датчанки замыкают таблицу (1).

Действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.

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Женский ЧМ по гандболу
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