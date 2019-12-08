"Сочи" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Сочи.

В составе хозяев отличился Душан Лагатор (39-я минута), у "Рубина" гол забил Евгений Марков (49).

По ходу встречи часть активных болельщиков обоих клубов покинула трибуны в поддержку фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0).

"Сочи" и "Рубин" не могут победить на протяжении семи матчей в чемпионате. "Сочи" остался на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, набрав 15 очков в 18 матчах. "Рубин" поднялся на 13-е место - 19 очков в 19 матчах. Матч 18-го тура "Сочи" - "Оренбург" был перенесен из-за того, что сразу несколько футболистов сочинской команды заболели ангиной.

В следующем туре, который пройдет в марте, "Сочи" примет тульский "Арсенал", "Рубин" на выезде сыграет с "Тамбовом".