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Футбол в России

"Сочи" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Сочи.

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В составе хозяев отличился Душан Лагатор (39-я минута), у "Рубина" гол забил Евгений Марков (49).

По ходу встречи часть активных болельщиков обоих клубов покинула трибуны в поддержку фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0).

"Сочи" и "Рубин" не могут победить на протяжении семи матчей в чемпионате. "Сочи" остался на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, набрав 15 очков в 18 матчах. "Рубин" поднялся на 13-е место - 19 очков в 19 матчах. Матч 18-го тура "Сочи" - "Оренбург" был перенесен из-за того, что сразу несколько футболистов сочинской команды заболели ангиной.

В следующем туре, который пройдет в марте, "Сочи" примет тульский "Арсенал", "Рубин" на выезде сыграет с "Тамбовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2Краснодар1998233-2035
3ЦСКА19104526-1834
4Локомотив19104528-2434
5Ростов1894530-2731
6Арсенал1974823-2325
7Уфа1967616-1725
8Динамо1966716-2124
9Урал1966724-3124
10Спартак1864818-1722
11Тамбов19631023-2621
12Ахмат1947813-2419
13Рубин1947811-2119
14Оренбург1854921-2719
15Крылья Советов19531120-2518
16Сочи1836916-2515

 

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