"Сочи" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" сыграли вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Сочи.
В составе хозяев отличился Душан Лагатор (39-я минута), у "Рубина" гол забил Евгений Марков (49).
По ходу встречи часть активных болельщиков обоих клубов покинула трибуны в поддержку фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0).
"Сочи" и "Рубин" не могут победить на протяжении семи матчей в чемпионате. "Сочи" остался на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, набрав 15 очков в 18 матчах. "Рубин" поднялся на 13-е место - 19 очков в 19 матчах. Матч 18-го тура "Сочи" - "Оренбург" был перенесен из-за того, что сразу несколько футболистов сочинской команды заболели ангиной.
В следующем туре, который пройдет в марте, "Сочи" примет тульский "Арсенал", "Рубин" на выезде сыграет с "Тамбовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|Краснодар
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|3
|ЦСКА
|19
|10
|4
|5
|26-18
|34
|4
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|9
|Урал
|19
|6
|6
|7
|24-31
|24
|10
|Спартак
|18
|6
|4
|8
|18-17
|22
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Ахмат
|19
|4
|7
|8
|13-24
|19
|13
|Рубин
|19
|4
|7
|8
|11-21
|19
|14
|Оренбург
|18
|5
|4
|9
|21-27
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|5
|3
|11
|20-25
|18
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15