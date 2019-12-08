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Кубок мира по биатлону

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции

Победу одержала команда Норвегии
Светлана Миронова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Светлана Миронова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Женская сборная России заняла пятое место в эстафете 4 по 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

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Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина отстали от победительниц на 1 минуту 37,7 секунды, затратив девять дополнительных патронов на огневых рубежах. Победила команда Норвегии (1:11.08,7; 0+10), второе место заняла сборная Швейцарии (+8,5; 0+4), третье - сборная Швеции (+10,2; 0+8), четвертое - Германии (+15,5; 1+9).

Женская сборная России занимает пятое место в Кубке наций с 1328 очками, лидируют норвежки (1551).

Мужская сборная России днем ранее заняла четвертое место в эстафете. На этапе Кубка мира в Эстерсунде россияне завоевали одну медаль - третье место в спринтерской гонке занял Матвей Елисеев.

Женская эстафетная гонка завершила соревновательную программу первого этапа Кубка мира. Следующий этап пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.

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Кубок мира по биатлону
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