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Летние олимпийские виды спорта

Морозов выиграл 100-метровку вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде

Владислав Гринев занял третье место
Владимир Морозов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Владимир Морозов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Владимир Морозов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

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27-летний россиянин показал результат 45,53 секунды. Второе место занял итальянец Алессандро Миресси (45,90), третье - россиянин Владислав Гринев (46,35).

Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, трехкратным серебряным и трехкратным бронзовым призером мировых первенств, девятикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде. Россиянин завоевал пятую золотую медаль на турнире в Глазго, всего в его активе 14 золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда европейских первенств на короткой воде.

23-летний Гринев завоевал второе золото на соревнованиях в Глазго, он является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

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Летние олимпийские виды спорта
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