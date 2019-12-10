ITF не получала фактов о допинговых манипуляциях с данными российских теннисистов

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация тенниса (ITF) не получала от Всемирного антидопингового агентства информации о манипуляциях с данными российских теннисистов в базе московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ITF.

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"ITF не было представлено фактов манипулирования данными российских теннисистов", - сообщили там.

Также в федерации подчеркнули, что российские теннисисты не упоминались в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.