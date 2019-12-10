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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Российские теннисисты будут проходить допинг-тестирование за рубежом

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия РУСАДА и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта
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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты будут проходить тестирование на допинг за пределами России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ITF.

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В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. При этом РУСАДА сохранило за собой право тестировать российских атлетов, его деятельность за последний период признана успешной.

"В теннисе нулевая терпимость к допингу. Все игроки, участвующие в турнирах Большого шлема, ITF, WTA и ATP, попадают под действие одобренной WADA теннисной антидопинговой программы (TADP). Комплексная программа включает в себя биологические паспорта спортсменов, тестирование во время соревнований и во внесоревновательный период. Российские игроки будут проходить тестирование в рамках TADP за пределами России", - пояснили в ITF.

При этом в международной организации подчеркнули, что не обладают информацией о возможных манипуляциях с данными российских теннисистов в базе московской антидопинговой лаборатории.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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