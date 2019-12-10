Манагарова: российские гандболистки максимально настраивались на сборную Черногории на ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу была максимально настроена на победу в матче против команды Черногории на чемпионате мира. Об этом во вторник журналистам рассказала гандболистка российской команды Юлия Манагарова.

Сборная России во втором матче основного группового этапа обыграла черногорскую команду со счетом 35:28. Благодаря этой победе россиянки обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Манагарова была признана лучшим игроком встречи, она забросила 12 мячей. В следующем матче сборная сыграет с испанскими гандболистками, игра пройдет 11 декабря.

"У меня никогда такого не было, чтобы я забила 12 мячей, очень рада. Настраивались максимально, в следующей игре можно немного поберечь силы, психологически расслабиться. В первом тайме было очень тяжело, черногорки сделали все, чтобы нам помешать, но от них этого и ждали - они очень жесткие в защите, хорошие исполнители. Во втором тайме мы успокоились, поняли, что нам нужно только продолжать делать то, что мы знаем и умеем", - сказала Манагарова.

"Сейчас впереди все самое тяжелое, и в психологическом, и в физическом плане. Но у нас есть пара дней выходных перед полуфиналами, так что сможем подготовиться, - добавила спортсменка. - Мы собираемся командой, стараемся смотреть все игры наших будущих соперников, да и просто смотрим матчи - интересно, кто как ведет игру, чем сильны. Так что Испанию приблизительно знаем, разбираем".

Сборная России с 8 очками занимает первое место в группе II с командами Испании, Румынии, Черногории, Швеции и Японии.