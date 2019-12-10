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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА получило официальное уведомление о несоответствии критическому требованию WADA

Исполком WADA в понедельник согласился с рекомендацией комитета по соответствию лишить РУСАДА статуса соответствия

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило официальное уведомление от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о несоответствии критическому требованию WADA, а также предлагаемые последствия и условия восстановления. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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Исполком WADA 9 декабря согласился с рекомендацией комитета по соответствию лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу сроком на четыре года. Всемирное антидопинговое агентство считает, что РУСАДА должно понести наказание за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год (LIMS), копия которых была передана WADA в начале января. Целостность базы данных являлась критическим условием восстановления РУСАДА 20 сентября прошлого года.

"В мой адрес пришло официальное уведомление от WADA о несоответствии критическому требованию на основании фактов, изложенных в рекомендации комитета по соответствию, - сказал Ганус. - Также в этом уведомлении изложены последствия, указанные в рекомендации, и условия восстановления РУСАДА".

"В письме говорится, что РУСАДА имеет в своем распоряжении 21 день, чтобы оспорить в письменной форме утверждения WADA о несоответствии и/или последствиях несоответствия, предложенных WADA, и/или условий восстановления, предложенных WADA", - продолжил собеседник ТАСС. Ганус напомнил, что если РУСАДА не оспорит решение исполкома WADA в течение трех недель, то будет лишено статуса соответствия.

"Копии официального уведомления были отправлены WADA министру спорта России Павлу Колобкову, а также в Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет", - заключил глава РУСАДА.

В случае несогласия РУСАДА с санкциями WADA окончательное решение по этому вопросу должен принять Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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Ганус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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