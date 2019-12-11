Третьяк уверен, что российские хоккеисты выступят на Олимпиаде 2022 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность в участии российских хоккеистов в Олимпиаде 2022 года в Китае. Об этом Третьяк рассказал в среду на пресс-конференции.

Третьяк: шансы на участие игроков НХЛ в ОИ-2022 есть, но пока их немного

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

"Еще ничего не решено, что мы едем без флага. Это пока только решение исполкома WADA, еще CAS будет решать вопрос. Мы пока готовимся, наш олимпийский комитет действует, его никто из олимпийской семьи не выключал. У нас хорошие отношения с международной федерацией, к нам вопросов по допингу нет, мы будем защищать своих ребят", - отметил Третьяк.

Решением Международной федерации хоккея (IIHF) Россия должна принять чемпионаты мира среди взрослых и молодежных сборных 2023 года. "Решение принимает IIHF, вы знаете позицию [президента IIHF] Рене Фазеля. Думаю, еще соберется исполком. Пока никто у нас ничего не отнимал, все остается в силе", - подчеркнул Третьяк.