Трефилов: россиянкам не следует расслабляться после восьми побед на ЧМ по гандболу

"Главное, чтобы не расслабились сейчас. Учебно-тренировочный процесс не должен нарушаться, дисциплина, просмотры - все как обычно, убирать ничего не надо, может быть, даже построже следует быть на тренировках", - отметил Трефилов.

В среду российские гандболистки обыграли команду Испании (36:26) в заключительном матче группового этапа. Сборная России одержала победы во всех восьми играх турнира и вышла в полуфинал с первого места в группе II. Россиянки 13 декабря встретятся в полуфинале с командой, занявшей второе место в группе I. Соперниками могут стать сборные Норвегии, Германии, Нидерландов и Сербии.

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу не должна расслабляться после завершения группового раунда чемпионата мира, в рамках которого она одержала восемь побед подряд. Такое мнение журналистам в среду высказал вице-президент Федерации гандбола России, бывший тренер национальной команды Евгений Трефилов.

Сборная Испании до встречи с россиянками не проиграла ни одного матча на групповой стадии чемпионата мира в Японии. Сейчас испанские гандболистки занимают второе место в группе, набрав семь очков. На третьем месте расположилась команда Швеции (5 очков), которая позднее в среду сыграет со сборной Черногории.

"Сейчас в женском гандболе немного уменьшилась ударная мощь, проблемы с полусредними, если мы берем команду Испании, то у них это один человек, явный лидер. Заметно, что гандбол прибавил в скорости, здесь [на чемпионате мира] играют в быстрый гандбол. Посмотрите, насколько Вяхирева быстрее по мышлению, по скорости, обгоняет рослых игроков ее же возраста или более опытных", - добавил специалист.

Современные тенденции

В матче со сборной Испании почти все игроки российской команды отметились заброшенными мячами, в том числе и голкиперы Анна Седойкина и Анастасия Лагина. Несколько раз в течение встречи тренерский штаб испанской сборной оставлял ворота без вратаря, выпуская на площадку седьмого полевого игрока.

"Сколько голов забивается в пустые ворота, я в такие моменты смотрю на тренера с мыслью: "Родной, о чем ты думаешь?" По пять голов за игру забивают из-за этого, у нас Седойкина чуть не стала лидером по заброшенным мячам в одном матче. Это [замену вратаря на полевого игрока] нужно пересматривать, понимать, для чего ты это делаешь, как вылезешь из этой ситуации и что получишь. В этом случае дисциплина в команде должна быть железная, даже бетонная", - отметил специалист.

"Еще один момент меня смущает в современном гандболе - все так задумчиво на коленку становятся, в позу Сократа, и думают. Ты проигрываешь, родной, хата горит, а они такие мягкие и пушистые, ну не бывает так, мне нравятся люди, которые живут на площадке или на поле, вот как Семин, Романцев. Когда у меня все в порядке, то и я могу, конечно, ходить спокойно такой красивый, но если ты проигрываешь, надо же как-то зажечь, подтолкнуть, попытаться вылезти из этой ситуации, а парень задумался. Но вот я так смотрю - всем нравятся тренеры спокойные, может, конечно, за такими мягкими тренерами будущее", - заключил Трефилов.