Все флаги в Кумамото. Как Япония принимает женский ЧМ по гандболу

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по гандболу среди женских команд впервые в истории проходит в Японии, соревнования принимает южная префектура Кумамото. Корреспондент ТАСС рассказывает, как проведение турнира отразилось на жизни города. Чемпионат мира в Кумамото - это не только заметное спортивное событие, но и знак того, что город сумел восстановиться после серьезного природного катаклизма. В апреле 2016 года остров Кюсю, где находится префектура Кумамото, пережил сильнейшее землетрясение - около 50 человек погибло, более 1000 жителей были ранены. Многие дома оказались разрушены, в том числе и городской госпиталь, стихийное бедствие повредило автомобильные и железные дороги, пострадал старинный замок Кумамото - главная гордость города.

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"Прошло 3,5 года после землетрясения, которое причинило нам большой ущерб. Но все вместе мы смогли провести масштабную реконструкцию, многие поддержали нас в то время, и сейчас Кумамото с благодарностью и гостеприимством встречает гостей. Надеюсь, что каждый сможет почувствовать дух этого возродившегося города. Желаю удачи всем спортсменам и надеюсь, что этот турнир объединит не только гандболисток, но и их болельщиков", - такими словами приветствовал участников и гостей чемпионата мира мэр Кумамото Кадзуфими Ониси. На данный момент о той катастрофе напоминают только строительные леса вокруг старинных стен замка, а вот напоминаний о чемпионате мира по гандболу куда больше. Первое - уже в местном аэропорту, в котором развешаны баннеры с символом префектуры медведем Кумамоном и национальными флагами стран - участниц турнира. Кумамона можно назвать неофициальным маскотом этого мирового первенства, именно он развлекает зрителей во время перерывов гандбольных матчей, красуется на всей сувенирной атрибутике турнира. Статуи этого сказочного медведя расставлены по всему городу, но в честь соревнований некоторые из них видоизменили. Например, огромный Кумамон-гандболист обитает возле ворот замка Кумамото, к нему приходят фотографироваться даже местные жители. В холлах гостиниц, на автобусной станции и в магазинах поселился Кумамон в фирменной футболке чемпионата мира. На главной арене турнира количество Кумамонов просто огромно, самый главный приветствует зрителей при входе на стадион, у него в лапах - гандбольный мяч из цветов.

"Не могу сказать, что в Кумамото из-за чемпионата мира сразу приехало много туристов, но они есть, к нам приходят болельщики, и, наверно, кто-то из спортсменов участвующих команд. Видел многих в одежде с названием страны или гербом, это очень здорово выглядит. Из каких именно стран? Не помню всех, но видел кого-то из Румынии, Норвегии, Швеции и, кажется, Словении", - рассказал сотрудник музейного комплекса замка Кумамото по имени Токао. Город флагов Япония старается показать свое гостеприимство, чтобы турист, спортсмен или зритель из любой страны почувствовал себя здесь как дома. В Кумамото нет метро, его функцию выполняют небольшие трамваи, сконструированные в самые разные годы - попадаются и современные, и даже деревянные модели. Понятно, что на многих из них разместили афиши чемпионата мира, но помимо этого, на каждом трамвае закреплены небольшие флажки - мини-копии национальных флагов. Сейчас флаги в городе практически на каждом углу - ими украшена одна из самых оживленных пешеходных улиц. Еще одну партию флагов развесили на фонарных столбах вдоль автомобильных дорог. Одними флагами дело не ограничивается - на многих улицах установили огромные светящиеся шары с символикой соревнований. Практически в любом туристическом месте лежат бесплатные брошюры и информационные листки с расписанием турнира, краткой справкой по командам. Несколько месяцев назад в городе прошли матчи Кубка мира по регби, поэтому попадаются и объединенные издания - с одной стороны пишут про регби, с другой - о гандболе.