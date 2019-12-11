Российские гандболистки сыграют с командой Нидерландов в полуфинале чемпионата мира

Ранее в других матчах группы I голландки победили сборную Южной Кореи (40:33), сербки сыграли вничью с датчанками (26:26). В группе II россиянки обыграли команду Испании (36:26), японки выиграли у сборной Румынии (37:29), команда Черногории победила шведок (26:23).

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по гандболу со счетом 32:29 победила сборную Германии в заключительном матче основного раунда чемпионата мира, что позволило команде Нидерландов выйти в полуфинал турнира.

По итогам основного раунда в полуфинал турнира вышли по две лучшие команды от каждой группы. Сборная Норвегии набрала восемь очков и заняла первое место в группе I, второй стала команда Нидерландов (6), третье место заняла сборная Сербии (5), четвертое - команда Германии (5), пятое - команда Дании, последней стала сборная Южной Кореи (2). В группе II сборная России одержала победы во всех матчах и возглавила таблицу группы с 10 очками, вторую строчку заняла команда Испании (7), третью - сборная Черногории (6), четвертую - сборная Швеции (5), пятую - команда Японии (2), последней стала команда Румынии (0).

В полуфинале сборная России 13 декабря встретится с командой Нидерландов (начало - 14:30 мск), норвежки в этот же день сыграют с испанками (11:30 мск).

На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.