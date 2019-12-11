Воронин: российские гандболистки на ЧМ должны быть готовы к матчу с любым соперником

По итогам основного раунда в полуфинал турнира вышли по две лучшие команды от каждой группы. Сборная Норвегии набрала восемь очков и заняла первое место в группе I, второй стала команда Нидерландов (6), третье место заняла сборная Сербии (5), четвертое - команда Германии (5), пятое - команда Дании, последней стала сборная Южной Кореи (2). В группе II сборная России одержала победы во всех матчах и возглавила таблицу группы с 10 очками, вторую строчку заняла команда Испании (7), третью - сборная Черногории (6), четвертую - сборная Швеции (5), пятую - команда Японии (2), последней стала команда Румынии (0).

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу должна быть готова ко встрече с любым соперником на чемпионате мира, который проходит в Японии. Такое мнение ТАСС в среду высказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

"Всегда был категоричен на этот счет, до сих пор считаю, что соперников не выбирают. Как только начинается выбор, высчитывание очков - это плохая история. И если мы говорим о победе на чемпионате мира, то не играет роли то, с кем ты играешь, нужно выходить и доказывать, что ты сильнейший. Думаю, наши девчонки это прекрасно понимают", - отметил Воронин.

"В зависимости от сегодняшних игр, в полуфинале нам могли достаться и норвежки, и немки, и голландки. Сборная Норвегии - наш давнишний и принципиальный соперник, у них силовой, достаточно быстрый гандбол. Немки на этом турнире показали очень приличный результат, - отметил Воронин. - Голландские гандболистки очень физически мощные, у них достаточно скомпонованная команда".

В полуфинале сборная России 13 декабря встретится с командой Нидерландов (начало - 14:30 мск), норвежки в этот же день сыграют с испанками (11:30 мск).

"У каждого спортсмена в голове должно быть одно - на сегодняшний день ты приехал и показываешь результат, хорошую игру. Даже по интервью, которые сейчас дают наши девчонки, можно увидеть, что в команде каждый стоит друг за друга, каждый может повести за собой. Это самый важный момент, это действительно очень круто", - заключил собеседник ТАСС.