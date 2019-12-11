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Летние олимпийские виды спорта

Тарасенко: глава комиссии спортсменов ВФЛА должен с правом голоса входить в президиум

Ранее министр спорта Павел Колобков предложил трехкратной чемпионке мира Марии Ласицкене принять участие в процессе реформирования ВФЛА
И. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
И. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) должен с правом голоса входить в состав президиума федерации. Такое мнение ТАСС высказала и. о. президента федерации Юлия Тарасенко.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене на этой неделе раскритиковала спортивные власти за бездействие в вопросе восстановления российской легкой атлетики и появление нового допингового кризиса, который на четыре года может оставить всех российских спортсменов без флага на крупнейших международных соревнованиях. Министр спорта Павел Колобков предложил спортсменке принять участие в процессе реформирования ВФЛА, прошлое руководство которого во главе с Дмитрием Шляхтиным было обвинено в фальсификации документов серебряного призера чемпионата мира Данила Лысенко, который подозревался в нарушении антидопинговых правил.

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"В настоящий момент вице-президент и член президиума ВФЛА Марина Купцова возглавляет комиссию спортсменов ВФЛА. Членом этой комиссии является и Мария Ласицкене, - сказала Тарасенко, комментируя предложение министра. - Голос Марии и ее позиция в настоящий момент, я думаю, могут быть услышаны посредством этой комиссии".

"Мария, являясь членом комиссии, может транслировать через нее, и персонально через председателя комиссии свою позицию, пожелания, рекомендации. В настоящий момент жизнь ВФЛА, как любой общественной организации, регулируется уставом. Речь, конечно, идет и о вопросах формирования руководящих органов", - добавила она.

Собеседница агентства считает, что в будущем необходимо проработать вопрос того, чтобы председатель комиссии спортсменов с правом голоса входил в состав президиума ВФЛА. "Спортсмены - сердце спортивного движения, их голос должен быть услышан, их позиция должна быть учтена", - сказала Тарасенко.

Ласицкене в ответ на предложение Колобкова об участии в вопросе формирования руководства ВФЛА заявила, что не собирается идти во власть. Новый глава федерации будет избран 28 февраля.

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