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Женский ЧМ по гандболу

Мартин: российских гандболисток ждет тяжелый матч против голландок в полуфинале ЧМ

Встреча пройдет в пятницу
Главный тренер сборной России по гандболу Амброс Мартин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по гандболу Амброс Мартин
© Сергей Бобылев/ТАСС

КУМАМОТО /Япония/, 12 декабря. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин ожидает, что матч против команды Нидерландов в полуфинале чемпионата мира получится крайне сложным. Об этом он рассказал ТАСС.

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Игра пройдет 13 декабря (начало - 14:30 мск), в другом полуфинале встретятся команды Испании и Норвегии.

"Сборная Нидерландов до начала чемпионата считалась одним из фаворитов, она остается им и сейчас. Голландки играли в полуфиналах на прошлом и позапрошлом мировых первенствах. В любом случае это будет тяжелый матч, у них есть быстрые игроки, но мы готовы, тренируемся и выкладываемся на максимум. Думаю, нас ждет интересная и захватывающая игра", - сказал Мартин.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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