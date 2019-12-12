Голодец ожидает, что Россия сможет провести ЧМ-2023 по хоккею, несмотря на решение WADA

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец надеется, что Россия сохранит право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, несмотря на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом Голодец сообщила журналистам на Международном хоккейном форуме в Москве.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).

"Мы ждем, что сохраним чемпионат мира в России. В Санкт-Петербурге развернуты работы, и они идут в плановом режиме. Сомнений нет, все будет сделано", - сказала Голодец.

Четвертый Международный хоккейный форум проходит с 12 по 13 декабря в Москве. Представители мирового хоккейного сообщества обсудят актуальные вопросы, связанные с данным видом спорта. Форум проходит при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF), Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерации хоккея России (ФХР).