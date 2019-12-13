Универсал и профессионал. Одному из лучших игроков в истории НХЛ Сергею Федорову 50 лет

ТАСС вспоминает первые шаги в карьере форварда, его побег в США, успехи в "русской пятерке", а также вклад в победы национальных сборных СССР и России

Сергей Федоров — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), член Зала хоккейной славы в Торонто. Это один из самых универсальных хоккеистов в истории. Он мог сыграть абсолютно на любой позиции — в центре атаки, на краях и даже в обороне, и везде был одним из лучших. Федоров обладал сильным броском и являлся классным распасовщиком. В 1994 году он стал первым европейцем, получившим приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ ("Харт Трофи"). В том же сезоне-1993/94 он стал обладателем "Селке Трофи" (приз лучшему форварду оборонительного плана). Впервые в НХЛ игрок получил два этих индивидуальных приза в один год, что лишь подтверждает уникальную универсальность Федорова. Бывший генеральный менеджер "Детройта" Джим Девеллано говорил, что, если бы Федоров играл на позиции защитника, он боролся бы за "Норрис Трофи" (приз лучшему защитнику сезона в НХЛ).

"Сергея отличало то, что он был очень сильным центральным нападающим, но настолько хорошо играл в защите, что мог быть и защитником", — сказал ТАСС серебряный призер Олимпийских игр 1998 года партнер Федорова по ЦСКА Павел Буре. Долгое время Федоров являлся самым результативным российским игроком в истории НХЛ. В прошлом году его достижение побил Александр Овечкин, с которым Сергей успел поиграть в одной тройке в "Вашингтоне" и сборной России на победном чемпионате мира 2008 года. На счету Федорова 1248 матчей в НХЛ, в которых он забросил 483 шайбы и отдал 696 голевых передач. Сегодняшнего юбиляра отличало и спортивное долголетие, даже в 40-летнем возрасте он продолжал доминировать на льду, не теряя своих лучших качеств. "Такое хоккейное долголетие связано, во-первых, с генетикой, во-вторых, с отношением к жизни и окружающим. Та доброта, ребячество, настрой, энтузиазм, которые присущи его игре, дали возможность играть долго, делиться мастерством с молодыми ребятами. Это отличало его от многих игроков, которые закончили раньше", — отметил в беседе с ТАСС партнер Федорова по знаменитой "русской пятерке" Игорь Ларионов. Карьера до НХЛ Начинал игровую карьеру Федоров в Мурманской области, куда его семья переехала из Пскова, когда Сергею было восемь лет. В сезоне-1984/85 молодежная команда "Апатитстрой" во главе с Федоровым заняла второе место на областных соревнованиях в Мурманске, после чего хоккеиста пригласили в минское "Динамо", выступавшее во втором по силе дивизионе чемпионата СССР. Уже в следующем году Федоров оказался в ЦСКА под руководством Виктора Тихонова и в дебютной встрече с воскресенским "Химиком" набрал первое очко, играя в тройке с Сергеем Осиповым и Валерием Каменским.

"Сразу было видно его катание, отношение к хоккею. Он любил, любит и будет любить эту игру, понимал эту игру и выкладывался по полной на тренировках. В то время в ЦСКА брали талантливых ребят, а у него было такое катание, благодаря которому он и сейчас может дать фору любому игроку сборной, как и по игре на вбрасываниях и по профессиональному подходу. В то время в звездный состав ЦСКА тяжело было попасть, многие ребята начинали с юношеской и молодежной команд и старались пробиться. И он один из тех, кто благодаря своей работе пробился в состав того ЦСКА, где играл весь цвет советского хоккея", — рассказал ТАСС Каменский. Позднее Тихонов создал тройку Павел Буре — Федоров — Александр Могильный, которая, по его мнению, была способна прийти на смену звену Крутов — Ларионов — Макаров. В составе молодежной сборной СССР Федоров дебютировал на чемпионате мира 1987 года, а в следующем году, когда советские хоккеисты завоевали серебряные медали, он стал лучшим бомбардиром молодежного мирового первенства с 12 очками (6 голов + 6 передач). Звездный час тройки Буре — Федоров — Могильный пробил на молодежном чемпионате мира 1989 года. Сборная СССР завоевала золотые медали, тройка соорудила 19 шайб, а Федоров набрал 12 (4+8) очков. В том же году 19-летний форвард дебютировал за сборную СССР на взрослом чемпионате мира в Швеции, который закончился победой советской команды. Он сделал дубль в первой игре против сборной США и в итоге стал вторым бомбардиром команды с шестью шайбами и девятью очками. Спустя год советские хоккеисты защитили титул лучшей сборной мира. После этого Федоров не играл за национальную команду на мировых первенствах до 2008 года.

13 декабря 1969 года родился советский и российский хоккеист, центральный нападающий Сергей Федоров



Он состоял в тройке Буре—Фёдоров—Могильный, ее звёздным стал молодёжный чемпионат мира 1989 года, где сборная СССР завоевала золотые медали, а звено Фёдорова организовало 19 шайб pic.twitter.com/FBlW6pIXqX — Зал Славы! (@olympic_legends) December 13, 2019

Побег и "русская пятерка" В 1989 году Могильный стал первым хоккеистом, решившим сбежать из СССР, чтобы играть в НХЛ. В то время официально переходы между советскими и американскими клубами были запрещены, поэтому выход был только один. Могильного тогда посчитали чуть ли не преступником. Федоров, задрафтованный "Детройтом" в 1989 году, решил взять паузу и посмотреть, к чему приведет история партнера по ЦСКА.

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Руководство переживающего на тот момент кризисные времена "Детройта" всегда размышляло над тем, как привлечь в клуб сильнейших хоккеистов планеты. Там были уверены, что в России, за "железным занавесом", играют блестящие хоккеисты, но шансов, что они в итоге приедут, было мало. В августе 1989 года сборная СССР проводила сборы в Финляндии, там впервые состоялись переговоры Федорова с вице-президентом "Детройта" Джимом Лайтсом. Американец привез с собой фотографии дома и машины, которые полагались по договору Федорову, а также контракт с хорошими условиями. Они договорились, попытка побега должна была состояться в начале 1990 года, когда ЦСКА проводил серию игр с командами НХЛ, но после заключительной встречи с "Чикаго" Федоров остаться все же отказался. Однако полгода спустя во время Игр доброй воли в Сиэтле хоккеист сообщил представителям "Детройта", что готов к переменам. После одного из матчей в Портленде 21-летний Федоров последним вышел из автобуса, в холле гостиницы встретился с тем же Лайтсом и вместе с ним на личном самолете президента команды вылетел в Детройт. Россиянину в клубе предоставили квартиру и машину. Позднее в "Детройт" перешли Владимир Константинов, Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов. Датой рождения "русской пятерки" как явления принято считать 27 октября 1995 года, когда в матче против "Калгари Флэймз" главный тренер "Детройта" Скотти Боумэн объединил всех российских игроков в одно звено. 26 декабря 1996 года в игре против "Вашингтона" Федоров забросил пять шайб в одном матче, а в 1997 году "Детройт" выиграл Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва, в следующем сезоне повторив успех. Третий Кубок Стэнли Федоров с "Детройтом" выиграл уже в 2002 году.

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