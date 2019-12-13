Мартин: сборная России по гандболу неудачно сыграла в защите в полуфинале ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Гандболистки сборной России не смогли хорошо сыграть в обороне в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Нидерландов. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Амброс Мартин.

В пятницу россиянки со счетом 32:33 уступили сборной Нидерландов.

"Мы очень разочарованы сегодняшним матчем, с самого начала игры мы не чувствовали ритма в защите, особенно против игроков задней линии. Мы играли мяч в мяч и не могли стабильно обороняться. Когда игра идет в таком ключе, всякое может случиться, они чувствовали себя комфортно в нападении. Мы не смогли оказать давление на них нашей защитой, как это было в прошлых матчах на турнире. Когда нет хорошей защиты, очень трудно быстро переходить в нападение и убегать в отрывы, потому что приходится вытаскивать мяч из ворот, а на это уходит время", - отметил Мартин.

"По моему мнению, мы все равно провели хороший турнир, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Мы не получили права сыграть на Олимпиаде напрямую, но теперь нам нужно показать свою лучшую игру в матче за бронзу. Это очень трудный момент для нас, но мы будем готовиться к этой игре, как и ко всем остальным. Нам нужно перезагрузиться и восстановиться не только физически, но и морально", - добавил главный тренер сборной России.

В матче за третье место в воскресенье сборная России сыграет с проигравшим в полуфинальной встрече между командами Испании и Норвегии.