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Женский ЧМ по гандболу

Российские гандболистки сыграют с норвежками в матче за третье место на ЧМ

В финале сыграют команды Испании и Нидерландов

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Испании по гандболу победила команду Норвегии со счетом 28:22 в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Японии.

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В финале, который пройдет в воскресенье, испанки сыграют с командой Нидерландов, победившей в полуфинале россиянок (33:32). В матче за третье место, который также пройдет в воскресенье, сборная России сыграет с командой Норвегии.

Лучшим достижением сборной Испании на чемпионатах мира является третье место в 2011 году.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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