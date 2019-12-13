Российские гандболистки сыграют с норвежками в матче за третье место на ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Испании по гандболу победила команду Норвегии со счетом 28:22 в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Японии.

В финале, который пройдет в воскресенье, испанки сыграют с командой Нидерландов, победившей в полуфинале россиянок (33:32). В матче за третье место, который также пройдет в воскресенье, сборная России сыграет с командой Норвегии.

Лучшим достижением сборной Испании на чемпионатах мира является третье место в 2011 году.