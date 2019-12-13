Неудача в пятницу 13-го. Российские гандболистки проиграли в полуфинале ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России в полуфинальном матче чемпионата мира по гандболу проиграла команде Нидерландов со счетом 32:33. Турнир проходит в Японии. До сегодняшнего дня российская сборная оставалась единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения на чемпионате мира, одержав победы во всех восьми матчах. Россиянки уверенно стали лучшей командой предварительного и основного групповых раундов. Сборная Нидерландов стала второй в группе I, уступив в основном раунде сборным Дании (24:27) и Германии (23:25). В предварительном раунде турнира голландки проиграли команде Словении (26:32), но при этом стали единственной командой, обыгравшей норвежек (30:28).

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Перед матчем главный тренер сборной России Амброс Мартин отмечал, что матч с голландками получится непростым, ведь эта команда третий раз подряд играет в полуфинальных встречах чемпионатов мира. В 2017 году голландки завоевали бронзовые медали мирового первенства, двумя годами ранее стали серебряными призерами турнира. В прошлом году команда стала бронзовым призером чемпионата Европы. В тренерский штаб голландской команды входит двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России Екатерина Андрюшина. В заявку сборной России на матч впервые за долгое время была включена Виктория Калинина. Голкипер не принимала участие в матчах основного группового раунда из-за повреждения, полученного в игре со сборной Швеции. Место в воротах с первых минут заняла Анна Седойкина. Россиянки открыли счет в матче, но после пропустили несколько удачных атак голландок и позволили соперницам повести в два мяча. Голландская команда сохраняла преимущество до середины первого тайма, когда Юлия Манагарова точным броском сравняла счет. Благодаря нескольким удачным сейвам вратаря сборная Нидерландов вновь вырвалась вперед с минимальным преимуществом, но увеличить отрыв им не удалось, и на перерыв команды ушли при ничейном результате - на последних секундах Анна Сень реализовала семиметровый. Россиянки сохранили хорошую статистику - на этом чемпионате они ни разу не проигрывали в первом тайме. Уверенная игра вратаря голландской сборной позволила соперницам сборной России вновь повести в счете после перерыва. После удаления Манагаровой в середине второго тайма Мартин заменил вратаря, на площадке появилась Калинина. Игра шла мяч в мяч, за минуту до конца встречи Кристина Кожокарь сравняла счет - 32:32, но заключительная атака у голландок получилась, а вот Анна Вяхирева на последних секундах в ворота не попала. Но именно Вяхирева сегодня стала самым результативным игроком команды, забросив 11 мячей, и заслуженно получила приз лучшему игроку матча. Разочарование и невезение После матча Вяхирева рассказала журналистам, что не может объяснить слабую игру команды в защите - россиянки пропустили рекордное для себя количество мячей на этом турнире.

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"Готовились, старались закрыть именно заднюю линию, сложно сказать, что пошло не так. Было такое чувство, что у голландок сегодня залетало все, это спорт, наверное, удача сегодня была на их стороне. Не справились в защите, грустно, но факт, не знаю, с чем это связано. Много пропускали, из-за этого не удалось создать быстрые атаки, все у нас и до этого исходило от защиты, а сегодня вот не получилось", - сказала Вяхирева. Со спортсменкой согласился глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. По его мнению, россиянки не смогли продемонстрировать командной игры и много ошибались в обороне. "К сожалению, сегодня было много ошибок и слабая реализация в силу волнения и того, что игроки были перегружены. Элементарно не везло, не реализовали 10-12 моментов, не попадали в пустые ворота, - отметил Шишкарев в беседе с ТАСС. - Делаю замечание в адрес тренеров - не могут девять человек выиграть такой напряженный матч, где играют атлетичные соперницы. Одна Анечка Вяхирева не может решить судьбу сборной, хотя за сегодняшнюю игру низкий ей поклон, но настоящей команды, которая была весь турнир, сегодня не было". "Мы очень разочарованы сегодняшним матчем, с самого начала игры мы не чувствовали ритма в защите, особенно против игроков задней линии. Мы играли мяч в мяч и не могли стабильно обороняться, когда игра идет в таком ключе, всякое может случиться, они чувствовали себя комфортно в нападении. Мы не смогли оказать давление на них нашей защитой, как это было в прошлых матчах на турнире. Когда нет хорошей защиты, очень трудно быстро переходить в нападение и убегать в отрывы, потому что приходится вытаскивать мяч из ворот, а на это уходит время", - сказал после завершения матча Мартин. Борьба за бронзу Позднее в пятницу пройдет второй полуфинал, в котором встретятся сборные Норвегии и Испании. Финальный матч и игра за третье место состоятся в воскресенье.