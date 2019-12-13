"На фарт не бреюсь две недели". Как россияне болеют за гандболисток на ЧМ в Японии

КУМАМОТО /Япония/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу в пятницу сыграет в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Нидерландов. Турнир проходит в Японии, поэтому российских болельщиков на трибунах не так много, но некоторые из них присутствуют на матчах с самого первого дня соревнований.

"С первого дня на трибунах видим российских болельщиков, их немного, но они поддерживают. Сидят рядом с площадкой, так что нам все слышно, и это очень приятно. Они нам еще кричат всякие приятные вещи во время разминки. Мы с ними не знакомы, но стараемся перед игрой помахать, поприветствовать", - рассказала ТАСС гандболистка сборной России Ольга Фомина.

Болельщики рядом с площадкой - это Денис и Наталья, они приехали в Японию из Москвы специально на чемпионат мира, вместе с ними - друзья из Ростова.

"Добирались в Кумамото из Москвы самолетом через Токио, специально приехали на чемпионат мира подержать девушек. Мы тут с 29 ноября, с первого матча, а вот еще семь человек приехали к нам на подмогу со второго группового этапа, - рассказал Денис. - Мы ездим на гандбол с 2013 года, не пропускаем ни одного турнира. Один раз съездили и на мужской чемпионат, но ребята у нас послабее, так что лучше ездить на женский".

"У нас тут что-то вроде команды поддержки, познакомились на разных гандбольных турнирах. Год назад дошли до финала чемпионата Европы, надеемся, что в этом году получится не хуже. На фарт не бреюсь с 28-го числа, как хоккеисты в плей-офф", - пояснил болельщик.

Денис в Японии четвертый раз, а вот его жена Наталья - впервые. "Япония просто покорила, здесь великолепные люди - доброжелательные, очень воспитанные. Очень вкусная еда, в Москве суши теперь есть не будем. В Кумамото очень красивая природа, чудесный климат, и с погодой нам повезло", - отметила Наталья.