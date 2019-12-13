Президент ЦСКА Гинер положительно оценил переход 75% акций клуба ВЭБу

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75% акций футбольного клуба ВЭБ.РФ. Об этом он рассказал ТАСС.

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В пятницу ВЭБ.РФ объявил, что конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов добавил, что ВЭБ рассматривает это как временную меру.

"Новость [о переходе акций] оцениваю положительно. Ничего не меняется. Только в лучшую сторону", - сказал Гинер.

ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка после 19 матчей.