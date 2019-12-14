Третьяк: сборной России по хоккею надо работать над ошибками

Во втором матче турнира россияне обыграли чехов по буллитам (4:3). В заключительной встрече турнира сборная России сыграет с командой Финляндии на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в воскресенье.

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею собрал неплохой состав, но команде необходимо исправлять ошибки. Таким мнением с журналистами после игры с чехами поделился президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Все для болельщиков сделали, вот это был хоккей, - сказал Третьяк. - Немного не хватает мастерства при реализации моментов, но это все наживное. Главное, что почувствовали победу, состав неплохой, надо еще работать, конечно. Главный тренер Алексей Кудашов сказал, чтобы ребята забыли об этой игре, завтра ждет основной матч".

Третьяк поддержал вратаря сборной России Александра Самонова, который в первом матче против шведов (3:4) был заменен на Илью Сорокина во втором периоде. "Все бывает, я тоже пропускал. Надо через большой труд доказать, что это была случайность", - отметил глава ФХР.

В пяти встречах Евротура сборная России пропустила 18 шайб. "Да, много пропускаем. У команды бывают промахи в защите, но вратарь должен подчищать, сегодня Сорокин хорошо сыграл. Вратарь - это полкоманды", - заключил Третьяк.

В турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка.