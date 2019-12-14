Мишин сожалеет, что фигурист Коляда пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем

Ранее тренер 24-летнего Коляды Валентина Чеботарева сообщила ТАСС, что фигурист не выступит в Красноярске. Также она отметила, что на фоне проблем с синуситом он не катался с сентября.

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тренер Алексей Мишин с сожалением воспринял информацию о снятии фигуриста Михаила Коляды с чемпионата России в Красноярске по медицинским показаниям. Об этом специалист сообщил ТАСС.

"Очень грустно, что таких спортсменов преследуют проблемы со здоровьем, - сказал Мишин. - Его неучастие в чемпионате России - это очень плохо".

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира - 2018 в Милане, серебряным призером командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов.

Чемпионат России является отборочным турниром к чемпионату Европы и пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. Также результаты национального первенства учитываются при определении состава сборной на чемпионат мира. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира - с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.