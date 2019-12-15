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Шахматные турниры

Филатов надеется, что Непомнящий повторит успех Костенюк на этапе Гран-при FIDE

В субботу в Монако Костенюк стала победительницей второго этапа Гран-при
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов надеется, что гроссмейстер Ян Непомнящий повторит успех Александры Костенюк и сумеет одержать победу на проходящем в Израиле заключительном этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он заявил ТАСС.

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В субботу в Монако Костенюк стала победительницей второго этапа Гран-при. По итогам 11 туров Костенюк набрала 7 очков, столько же в активе индийской спортсменки Хампи Конеру и россиянки Александры Горячкиной. Костенюк обогнала соперниц по дополнительным показателям и стала победительницей турнира, Конеру стала второй, Горячкина - третьей.

"Гордимся очередным успехом наших шахматисток. Это отличный подарок всем любителям шахмат в России. Надеюсь, успех Александры поддержит Ян Непомнящий, который в эти дни выступает на Гран-при в Иерусалиме", - отметил Филатов.

В субботу Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первой партии второго раунда четвертого этапа Гран-при FIDE в Иерусалиме. Вторые партии второго раунда пройдут в воскресенье.

Костенюк 35 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам, она удерживала этот титул с сентября 2008 года по декабрь 2010-го. В ее активе также три победы на Всемирной шахматной олимпиаде (2010, 2012, 2014) и пять золотых наград командного чемпионата Европы в составе сборной России (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).

Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-14 марта 2020 года) и на Сардинии (2-15 мая). Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

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Шахматные турниры
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