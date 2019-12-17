Россия не примет отборочный турнир на Олимпиаду-2020 по гандболу из-за санкций WADA

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия не будет претендовать на проведение квалификационного турнира по гандболу среди женских команд на Олимпийские игры в Токио из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

Сборная России стала третьей на завершившемся чемпионате мира и не сумела квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Теперь национальная команда будет отбираться на Игры через квалификационный турнир. Ранее планировалось, что ФГР подаст заявку на проведение турнира в России.

"После событий 9 декабря мы не получим квалификационный турнир. На него претендуют Венгрия и Сербия", - сказал Воронин.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).