Дочь Тутберидзе заявила, что у нее больше нет проблем со слухом

У 16-летней фигуристки, выступающей в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, имелись проблемы со слухом, из-за которых она различала только отдельные звуки. С этим зачастую связывали невысокие результаты фигуристки.

"Дорогие люди, я уже устала читать то, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди, - написала Дэвис. - Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать".

"И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного. Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя и все придет. Нет людей без недостатков", - заключила она.

Дэвис и Смолкин в сезоне-2019/20 пробились в финал Гран-при среди юниоров, где заняли шестое место. На этапах в США и России дуэт завоевала серебряные медали.