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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава Паралимпийского комитета России Лукин доверяет решению оспорить санкции WADA

Несогласие с решением должно быть предоставлено в WADA в течение десяти дней
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не видит оснований не доверять рекомендациям наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом он заявил ТАСС.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четверг рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, в ближайшее время обсудит этот вопрос и отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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"Я еще не знаком с текстом решения наблюдательного совета, - сказал Лукин. - Как только мы получим рекомендации, мы их обсудим, сформулируем позицию и после сопоставим ее с позицией Олимпийского комитета России. А уже после попробуем сформулировать общую точку зрения".

"Но мое личное мнение заключается в том, что у меня нет оснований не доверять наблюдательному совету, к его рекомендациям мы будем внимательным образом прислушиваться", - добавил он.

Несогласие с решением должно быть предоставлено в WADA в течение десяти дней.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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