Набсовет РУСАДА рассмотрел вопрос возможного нарушения Ганусом кодекса этики

В четверг на заседании был представлен отчет расследования, проведенного офицером по этике РУСАДА Александром Филатовым. Он не усмотрел нарушений Ганусом кодекса этики.

"Заявление офицеру по этике РУСАДА написала бывшая исполняющая обязанности главы организации Анна Анцелиович, которая считает, что Юрий Александрович нарушил кодекс этики, когда говорил летом о массовых нарушениях антидопинговых правил в Чувашии. Но офицер по этике, проведя полное расследование, убедился, что никаких нарушений не было, так как не было названо никаких имен и деталей "чувашского дела", - сказал Пахноцкая.

Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017 года, организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года после лишения статуса соответствия кодексу WADA в 2015 году. В сентябре 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

9 декабря исполком WADA принял решение на четыре года лишить РУСАДА статуса соответствия, лишить Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, права участвовать под флагом страны в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащим РФ и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

В четверг наблюдательный совет РУСАДА принял решение не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).