Точку поставит суд. Российский спорт не согласился с санкциями WADA

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласился с перечнем санкций в отношении российского спорта, который был утвержден исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA). В течение десяти дней совет учредителей РУСАДА в лице Олимпийского и Паралимпийского комитетов России уведомит WADA о принятом решении. После этого международное агентство передаст дело в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. От его исхода зависит, будет ли российский спорт существовать в условиях серьезных ограничений следующие четыре года. Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев считает, что аргументы России в этом споре будут достаточно сильными. Руководство WADA еще на прошлой неделе выразило уверенность в том, что CAS встанет на сторону организации. Голосование Решение не соглашаться с санкциями набсовет РУСАДА принял в четверг. Помимо Ивлева голосовали академик РАМН Владимир Чехонин, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин, Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский и директор правового департамента Министерства спорта России Игорь Васильченко.

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Несогласие с санкциями поддержали пятеро, воздержались двое - Хрычиков и Исинбаева. Если мнение представителя Совета Европы можно было предугадать, то на решение рекордсменки мира в прыжках с шестом могло повлиять ее членство в Международном олимпийском комитете (МОК). Организация поддержала принятые в отношении российского спорта санкции, так что вступать с ней в противоречия Исинбаева не захотела. Финализировать позицию России по этому вопросу и направить в WADA официальное уведомление о несогласии с решением должен совет учредителей РУСАДА. "Считаю, что с большой долей вероятности рекомендация набсовета РУСАДА будет принята членами общего собрания [совета учредителей], - сказал глава ОКР Станислав Поздняков. - Наблюдательный совет - орган независимый, в его состав входят уважаемые, компетентные коллеги, которые приняли сегодня взвешенное, обоснованное и мотивированное решение. И у нас нет оснований с ним не согласиться". ПКР также не видит причин не согласиться с рекомендацией. "У меня нет оснований не доверять наблюдательному совету, к его рекомендациям мы будем внимательным образом прислушиваться", - сказал глава комитета Владимир Лукин. ОКР, ПКР, общероссийские и международные спортивные объединения, иные организации и отдельные лица, чьи права и интересы затронуты решением WADA, также имеют право принять участие в судебном разбирательстве в CAS в качестве третьих лиц. Мнение Вероятнее всего, апелляция будет зарегистрирована CAS уже в следующем году. Пока сложно предположить, как долго продлится разбирательство, однако WADA не исключает, что до старта Олимпийских игр в Токио решение может быть не вынесено. В таком случае санкции к российскому спорту, если они будут утверждены CAS, распространятся на Игры 2024 года в Париже.

Российские эксперты, оценивая шансы России на успех, вспоминают прошлогоднее решение CAS, который полностью или частично оправдал 39 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. В их числе был и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. "Понятное дело, что мы не должны были соглашаться с санкциями WADA, это абсолютно правильное решение. Нужно бороться за спортсменов до конца, не опуская рук, - сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Несмотря на это [оправдание спортсменов], я не хочу что-то предсказывать. Я никогда не даю прогнозов, это неблагодарное дело. Поэтому воздержусь от прогноза перспектив по этому делу". "Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права, - прокомментировала первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. - Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом".

Поддержала решение набсовета РУСАДА и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова. "Ряд обвинений в адрес российского спорта действительно были справедливы - у нас есть грязные хвосты, за которые нужно держать ответ. Но чистые спортсмены не могут отвечать за грехи тех спортсменов и чиновников, которые их совершили, они должны иметь право выступать на Олимпийских играх под своим флагом и со своим гимном. Поэтому решение РУСАДА идти через суды единственно верное, другого выхода у нас нет", - заявила Винер-Усманова. История вопроса Российскому спорту грозят четырехлетние санкции. Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить российских спортсменов на этот срок возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории страны чемпионаты мира и Олимпиады.