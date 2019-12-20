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КХЛ

Стрёмвалль: хоккеисты "Сочи" в матче со "Спартаком" могли сыграть с большей самоотдачей

После двух периодов "Сочи" вел со счетом 3:0, но в итоге уступил в овертайме - 4:5
Игрок "Сочи" Мальте Стрёмвалль и вратарь "Спартака" Никита Беспалов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игрок "Сочи" Мальте Стрёмвалль и вратарь "Спартака" Никита Беспалов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Игроки "Сочи" могли сыграть с большей самоотдачей в третьем периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Сочи" Мальте Стрёмвалль.

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В пятницу "Сочи" в Москве уступил "Спартаку" со счетом 4:5 в овертайме. После двух периодов гости вели со счетом 3:0.

"Недопустимо проигрывать такие матчи, как сегодня. Мы пропустили очень много легких шайб, с конца второго периода мы не играли в ту игру, о которой договаривались. Это очень паршиво, что мы не смогли и упустили контроль над игрой, и "Спартак" это почувствовал и додавил. Мы могли сыграть с большей самоотдачей, особенно в моментах с пропущенными шайбами, и сами принимать лучшие решения с шайбой", - отметил Стрёмвалль.

Шведский нападающий в игре со "Спартаком" отметился двумя заброшенными шайбами, а всего в чемпионате забил 16 голов и является лучшим снайпером своей команды. "Конечно, хорошо помогать команде голами. Это то, для чего я здесь нахожусь, мне нужно продолжать и дальше забрасывать. Сейчас я доволен своей игрой, я нахожусь в хорошей форме, мне очень комфортно, нравится играть с моими партнерами по звену", - резюмировал Стрёмвалль.

"Сочи" после 39 матчей набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре сочинцы 22 декабря на выезде встретятся с московским "Динамо".

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