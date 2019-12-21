Лебедев проиграл Мчуну в первом поединке после годичного перерыва

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев проиграл первый поединок после годичного перерыва и не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом бою, прошедшем в Красноярске, он проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну по очкам.

Судьи единогласно отдали победу боксеру из ЮАР - 119:108, 120:107, 115:112.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, однако позднее принял решение вернуться на ринг. В предыдущий раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Первоначально россиянин планировал встретиться с конголезцем Илунгой Макабу, но стороны не смогли договориться о поединке.

В послужном списке 40-летнего россиянина теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям WBA с 2012 по 2017 год и IBF в 2016 году.

В активе 31-летнего Мчуну 22 победы (13 нокаутом) и пять поражений. Он боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в декабре 2016 года против украинца Александра Усика, проиграв нокаутом в девятом раунде.