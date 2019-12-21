Боксер Мчуну считает победу над Лебедевым самой важной в карьере

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Южноафриканский боксер Табисо Мчуну считает победу в поединке с россиянином Денисом Лебедевым самой важной в своей карьере. Об этом он сообщил на пресс-конференции после боя.

Поединок 31-летнего Мчуну и 40-летнего Лебедева прошел в субботу в Красноярске и завершился победой южноафриканца единогласным решением судей. Мчуну завоевал вакантный серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе.

"Я считаю, что это самая важная победа в моей карьере на данный момент, это позволит мне продолжать боксировать в первом тяжелом весе, - сказал Мчуну. - Думаю, меня ждет хорошая карьера. Я очень счастлив, просто немного по-другому выражаю свои эмоции. Я хотел бы, чтобы моя семья тоже это видела".

В активе Мчуну 22 победы (13 нокаутом) и пять поражений. Он боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в декабре 2016 года против украинца Александра Усика, проиграв нокаутом в девятом раунде.