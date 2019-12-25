Без Загитовой, но с Медведевой. Главные интриги чемпионата России по фигурному катанию

Основной вопрос еще до старта турнира заключался в том, кто же, собственно, на нем выступит. Чемпионат России — важнейший старт первой половины сезона, по его итогам будет сформирован состав на чемпионат Европы, а также косвенно и на чемпионат мира. Но несмотря на это, наши фигуристы устроили самый настоящий чемпионат по снятию — буквально за пару недель от участия в чемпионате России отказалось множество спортсменов. Самой главной потерей стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая о перерыве в карьере. А ведь многие болельщики планировали посетить Красноярск именно из-за нее.

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Ранее с турнира снялись Алена Леонова и Мария Сотскова. В мужских соревнованиях мы в этот раз не увидим Михаила Коляду, так и не успевшего оправиться от синусита. Соревнования спортивных пар будут непредсказуемыми — конкуренция в этом году очень велика, но она была бы еще больше, если бы смогли принять участие Наталья Забияко и Александр Энберт, а также Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Обе пары остались без национального первенства по состоянию здоровья у партнеров. Как и танцевальный дуэт Бетины Поповой и Сергея Мозгова. И все же даже с учетом всех вводных чемпионат России в этом году будет чрезвычайно интересным, причем во всех дисциплинах. У женщин снова ТЩК? В прошлом году на национальном первенстве в Саранске мы увидели репетицию того, что ждет нас — будем надеяться — долгие годы. Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, выступавшие тогда по юниорам, получили допуск на взрослый чемпионат России и без шансов разгромили конкуренток, заняв все три места на пьедестале. Возможно, кого-то в то время такой расклад и удивил, но на самом деле сильные стороны этих фигуристок были известны давно. У победительницы того турнира Щербаковой и серебряной медалистки Трусовой — четверные прыжки, у бронзового призера Косторной — высочайшие для ее возраста компоненты и крепкая техническая база. Конечно, нельзя не упомянуть о том, что в Саранске неудачно выступили Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, однако это не умаляет мастерства наших юных спортсменок.

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С нынешнего сезона грандиозное трио в полном составе перешло на взрослый уровень. И в первой половине сезона они завоевали вообще все золотые медали на крупных турнирах — от челленджеров до этапов Гран-при и финала серии. Причем в лидерах теперь не Трусова с Щербаковой, а 16-летняя Косторная, которая уже по ходу сезона вставила три тройных акселя в два проката и подняла на запредельно высокий уровень и без того внушительную техническую оценку. Сейчас она мировая рекордсменка в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух выступлений (247,59). И в Красноярск она приедет в ранге фаворита. Во многом успех Косторной объясняется ее феноменальной стабильностью и блистательной короткой программой. Базовая стоимость ее короткого проката одна из самых высоких в мире за счет присутствия в нем тройного акселя — единственного разрешенного к исполнению в данном сегменте у женщин прыжка повышенной сложности. Причем аксель Косторной, несмотря на то что фигуристка разучила его совсем недавно, выглядит чрезвычайно легко, она выполняет его на невероятной высоте и с хорошей дальностью полета. Татьяна Тарасова не раз отмечала, что считает аксель Косторной одним из лучших в женском одиночном катании, и с ней в этом трудно поспорить. Остальные прыжки фигуристка также выполняет безупречно, а ее дорожки шагов и вращения стабильно получают максимальный (четвертый) уровень сложности, что вкупе с щедрыми надбавками по коэффициенту качества исполнения элементов (GOE) и высочайшими оценками за компоненты дает ей возможность оторваться от соперниц уже после короткой программы. В произвольной Косторная, конечно, несколько уступает своим подругам по группе тренера Этери Тутберидзе, однако задела после первого соревновательного дня ей с лихвой хватает для победы. По крайней мере, так было до сего момента.

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Трусова и Щербакова, впрочем, тоже не планируют стоять на месте. К финалу Гран-при обе фигуристки усложнили произвольные программы вторым по стоимости четверным прыжком — флипом. У Анны он стал третьим "квадом" в дополнение к двум самым дорогим четверным — лутцам, а у Александры — аж пятым. При этом в Турине флип Щербаковой не покорился, а Трусова, хоть и смогла выполнить этот новый для себя прыжок, не справилась с двумя другими четверными. Ошибки не позволили им побороться с Косторной за золото, но на пьедестал они все равно попали (Щербакова стала второй, Трусова — третьей). В случае чистого исполнения своих произвольных программ Щербакова и Трусова с высокой долей вероятности отберут у Косторной первое место, однако у запредельной сложности есть существенный минус — фигуристки пока еще не успели накатать столь тяжелые программы, так что велика вероятность того, что в Красноярске им тоже не удастся выступить безошибочно. Кроме того, в Турине Трусова попробовала выполнить в короткой программе тройной аксель (с падением), что также может принести ей как большие дивиденды, так и определенные проблемы. Будет что показать в Красноярске и 23-летней чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой. В прошлом году она не смогла выступить в Саранске из-за пневмонии, однако к нынешнему национальному первенству подходит во всеоружии. Фигуристка не смогла квалифицироваться в финал Гран-при и вместо подготовки к турниру разучивала четверной тулуп. В декабре она прыгала его на тренировках уже в каскаде с тройным. Если Туктамышевой удалось стабилизировать прыжок к чемпионату России, у нее будут все шансы в борьбе за самые высокие места. Как и у 20-летней Медведевой, которой для высочайших оценок будет достаточно просто собрать два чистых проката даже без элементов ультра-си. Самарин — фаворит, но Самсонов наступает на пятки В мужском одиночном катании по итогам первой части сезона фаворитом можно назвать Александра Самарина. У него сложнейшая короткая программа в мире и одна из самых сложных произвольных. Он один из немногих фигуристов, исполняющих в программах одновременно четверные лутц и флип. А с нынешнего сезона Александр к тому же всерьез взялся за вторую оценку, и теперь его баллы за компоненты в некоторых случаях даже превосходят технические. Правда, происходит это из-за его собственных ошибок — на текущий момент Самарин все еще страдает нестабильностью, что, к сожалению, часто выходит ему боком.

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В борьбу за золото определенно должен включиться Дмитрий Алиев. Прошлый сезон у него совсем не получился, однако в текущем он сумел собраться с силами и отобраться в финал Гран-при, где стал последним (шестым). При чистых прокатах Алиев способен на многое, да вот только чистыми они у него получаются, к сожалению, далеко не всегда. Высокие шансы на призовые места будут у главного ветерана российской "одиночки" 32-летнего Сергея Воронова и Макара Игнатова, которому пока что отчаянно недостает выносливости. Болельщики привыкли к тому, что в женском одиночном катании юниорки дышат в спины лидерам сборных и готовы в любой момент сменить их. Однако в Красноярске что-то подобное будет и в соревнованиях мужчин. Целый ряд молодых спортсменов уже сейчас готовы конкурировать со взрослыми как по сложности программ, так и по части их презентации. Среди них особенно выделяются 14-летний Даниил Самсонов и 16-летний Андрей Мозалев, которым под силу не только попасть на пьедестал, но и побороться за победу в случае ошибок у конкурентов. Пары и танцы — возможна ли смена лидеров? В последние годы лидерами российского парного катания безоговорочно были Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В межсезонье фигуристы решились на переезд в США для работы с тренером Мариной Зуевой и на текущий момент все еще пребывают в поиске себя. По итогам этапов Гран-при Тарасова и Морозов впервые за много лет не смогли квалифицироваться в финал серии, а меж тем молодые воспитанники Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли оба своих этапа, обыграв, к слову, на них Тарасову и Морозова, и прошли в финал.

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