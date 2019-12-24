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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Руководство РУСАДА не приедет на заседание совета учредителей по санкциям WADA

Заседание пройдет во вторник во второй половине дня
Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая и гендиректор РУСАДА Юрий Ганус Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая и гендиректор РУСАДА Юрий Ганус
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не намерено присутствовать на внеочередном общем собрании членов РУСАДА (совете учредителей РУСАДА). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Внеочередной совет учредителей РУСАДА, на котором будет выработана окончательная позиция по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту, пройдет во вторник во второй половине дня. Заседание состоится в офисе Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве.

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"Руководство РУСАДА не будет присутствовать на сегодняшнем заседании совета учредителей. Туда будет отправлен наш юрист", - заметила Пахноцкая.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА и вынести ряд санкций в отношении российского спорта. На четыре года Россия лишается права проводить Олимпийские игры, чемпионаты мира и претендовать на них, спортсменам страны запрещено выступать на этих соревнованиях под национальным флагом, а руководители ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР) не смогут посещать международные спортивные мероприятия. Кроме того, международные федерации должны будут перенести уже отданные России турниры в другие локации, если это является юридически возможным.

Российская сторона получила 21 день на обжалование данного вердикта. Изначально решение об ответе по санкциям WADA должно было принимать руководство РУСАДА, однако чуть позже собрание членов РУСАДА передало соответствующие полномочия наблюдательному совету организации. 19 декабря он проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA, передав дело для выработки окончательной позиции России общему собранию членов РУСАДА, куда также входят представители ОКР и ПКР.

По итогам заседания, которое состоится во вторник, общее собрание членов РУСАДА должно будет до 30 декабря направить в WADA официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями. После этого вторая сторона сообщит о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Рассмотрение дела в CAS может растянуться на несколько месяцев. Однако до вердикта суда санкции WADA не вступят в силу.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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