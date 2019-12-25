Никитин: хоккеистам ЦСКА не хватило сил в матче с "Динамо"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Игрокам московского ЦСКА не хватило сил и командных действий в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В среду ЦСКА дома уступил "Динамо" со счетом 0:3. Днем ранее армейцы переиграли магнитогорский "Металлург" (3:2).

"Мы сделали глупость во втором периоде (удаление за нарушение численного состава, после которого "Динамо" забросило первую шайбу - прим. ТАСС) - это нам стоило поражения. Где-то не хватило сил отыграться и командных действий, у "Динамо" плотная оборона, и вратарь хорошо сыграл", - отметил Никитин.

"Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 41 матче. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу Запада, имея 59 очков после 40 игр. В следующем матче "Динамо" 27 декабря сыграет на выезде с "Барысом" из Нур-Султана, ЦСКА 28 декабря примет подольский "Витязь".