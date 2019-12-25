{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Никитин: хоккеистам ЦСКА не хватило сил в матче с "Динамо"

Армейцы проиграли в матче Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:3

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Игрокам московского ЦСКА не хватило сил и командных действий в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

На эту тему
Московское "Динамо" одержало 2000-ю победу в истории, обыграв ЦСКА

В среду ЦСКА дома уступил "Динамо" со счетом 0:3. Днем ранее армейцы переиграли магнитогорский "Металлург" (3:2).

"Мы сделали глупость во втором периоде (удаление за нарушение численного состава, после которого "Динамо" забросило первую шайбу - прим. ТАСС) - это нам стоило поражения. Где-то не хватило сил отыграться и командных действий, у "Динамо" плотная оборона, и вратарь хорошо сыграл", - отметил Никитин.

"Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 41 матче. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу Запада, имея 59 очков после 40 игр. В следующем матче "Динамо" 27 декабря сыграет на выезде с "Барысом" из Нур-Султана, ЦСКА 28 декабря примет подольский "Витязь".

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
"Кармен" на воде. Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию показали шоу в Москве
Мероприятие прошло в бассейне спорткомплекса "Динамо" на Водном стадионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС