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Бокс

Александр Емельяненко принял вызов на поединок от Рамзана Кадырова

Емельяненко предложил главе Чечни самому выбрать дату боя
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

21 декабря Кадыров в Instagram вызвал Емельяненко на бой, уточнив, что пока не определился, в каком виде единоборств может пройти поединок.

"Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан, - написал спортсмен. - Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки. Время, число я предоставляю тебе на выбор".

В конце ноября Александр Емельяненко провел поединок против штангиста Михаила Кокляева по правилам бокса. Емельяненко победил в первом раунде нокаутом. 38-летний Емельяненко одержал первую победу на боксерском ринге, в 2009 году его поединок с Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья.

 

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичБокс
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