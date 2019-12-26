Александр Емельяненко принял вызов на поединок от Рамзана Кадырова

ТАСС, 26 декабря. Боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

21 декабря Кадыров в Instagram вызвал Емельяненко на бой, уточнив, что пока не определился, в каком виде единоборств может пройти поединок.

"Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан, - написал спортсмен. - Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки. Время, число я предоставляю тебе на выбор".

В конце ноября Александр Емельяненко провел поединок против штангиста Михаила Кокляева по правилам бокса. Емельяненко победил в первом раунде нокаутом. 38-летний Емельяненко одержал первую победу на боксерском ринге, в 2009 году его поединок с Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья.