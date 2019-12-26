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Самобытный и умный. 100 лет со дня рождения советского хоккейного тренера Николая Эпштейна

Заслуженный тренер СССР ушел из жизни в 2005 году
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© Федерация хоккея России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заслуженному тренеру СССР по хоккею Николаю Эпштейну в четверг исполнилось бы 100 лет. Он воспитал более 80 мастеров спорта и создал воскресенский "Химик", который впоследствии дважды привел к бронзовым медалям чемпионата СССР.

Эпштейн стоял и у истоков молодежной сборной СССР. Что касается "Химика", то он с нуля создал эту команду. Традиционно подмосковный клуб был кузницей кадров для более богатых соперников и сборной СССР. Эпштейн давал игрокам возможность импровизировать и творить на льду - он считал, что гениальность приходит через ошибки.

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В январе 1961 года только-только созданная под руководством старшего тренера "Химика" молодежка отправилась за океан на серию товарищеских матчей против сборной США, олимпийского чемпиона прошлого года. Советские хоккеисты катком прошлись по американцам, обыгравшим в Скво-Вэлли сборную Анатолия Тарасова. Тогда через руки Эпштейна прошли такие хоккеисты, как Виктор Коноваленко, Роберт Сахаровский, Игорь Чистовский, Лев Халаичев, Юрий Морозов, Юрий Борисов, Валерий Никитин, Игорь Деконский и Валентин Сенюшкин, Владимир Юрзинов и Вячеслав Орчаков.

Позднее на молодежном чемпионате Европы в составе сборной СССР под руководством Эпштейна играли Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Валерий Васильев, Вячеслав Солодухин, Константин Климов, Геннадий Крылов, Сергей Глухов. "Когда туда ехали, там играли Васильев, Мальцев. Я был на три года младше их, но он взял меня в команду, видел, что у меня есть будущее, за что я ему очень благодарен", - рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

"Мне посчастливилось играть в команде у Николая Семеновича. Он был тренером молодежной сборной и ко мне очень хорошо отнесся, у нас были очень хорошие отношения. Он был любимцем всей команды, потому что в отличие от Тарасова, Тихонова, которые могли грубо что-то сказать, находил добрые слова, слова поддержки", - добавил Третьяк.

Главная сборная провела три матча под руководством Эпштейна. 28 ноября 1960 года в Москве советские хоккеисты обыграли канадцев со счетом 3:1. А 14 февраля 1961-го уступили родоначальникам хоккея (1:4). Третий матч был сыгран 9 марта 1970 года в Воскресенске против сборной Польши и закончился победой сборной СССР со счетом 6:4.

Тяжелые ранние годы

В юности Эпштейн не занимался хоккеем с шайбой - играл в хоккей с мячом и футбол. На протяжении двух лет он занимался в футбольной школе "Спартак". Уже после войны выступал за "Локомотив" и "Пищевик", который в 1947 году был расформирован после ухода со своего поста курировавшего клуб министра пищевой промышленности СССР Василия Зотова.

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Эпштейн попал в челябинский "Дзержинец", в город он приехал к началу хоккейного сезона, тогда все футболисты играли в хоккей с мячом. Канадская же разновидность многим, в том числе и Эпштейну, не нравилась и казалась даже нелепой из-за маленьких размеров площадки. Однако "Дзержинец" испытывал нехватку игроков и убедил Эпштейна выйти на лед в матче против "Динамо" из Московской области. Клюшка была непривычной конструкции, правила почти незнакомыми, но он настолько быстро и удачно вписался в состав команды, что поехал с "Дзержинцем" на выезд в Вологду, Архангельск и Куйбышев.

Затем Эпштейн вместе с командой вышел в высшую лигу. В 1949 году он появился в столичном "Локомотиве", а год спустя - в электростальском "Химике", где стал тренером. Спустя три года его команда поднялась в высшую лигу и в первом же чемпионате заняла восьмое место среди 17 участников.

Но затем у Эпштейна начались конфликты с руководством клуба. Причиной могло послужить то обстоятельство, что предприятие, на котором базировался "Химик", являлось "почтовым ящиком", а фамилия Эпштейн считалась в то время не вполне благонадежной. Эпштейну пришлось уйти, а вслед за ним от команды ушло и название "Химик".

Создание воскресенского "Химика"

В марте 1953 года Эпштейну в Москве посоветовали переехать в Воскресенск, рассказав о местной заводской футбольной команде "Химик". Эпштейн сразу же познакомился с директором химкомбината Николаем Докторовым. Осенью он уже создал из заводских футболистов хоккейную команду, отобрал самых толковых ребят и укрепил состав мастерами из московских клубов. С новым коллективом Эпштейн выиграл турнир в Электростали, где собрались 10 сильнейших команд Подмосковья.

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С той зимы хоккей стал приобретать среди воскресенцев фантастическую популярность, а "Химик" начал подниматься по дивизионам отечественного хоккея и в 1957 году оказался в высшей лиге. Вместе с ростом команды Эпштейн понимал, что ей нужно свое лицо - "Химик" играл в вязком стиле с постоянным прессингом.

"Он мог взять игрока, увидеть его сильные качества. У нас все игроки были разные, они дополняли друг друга, у всех были мозги, все соображали. Николай Семенович опередил время: мы играли пятеро в атаке и пятеро в обороне, была сплошная взаимозаменяемость, защитники забрасывали много шайб. Мы не играли от обороны: оборона строится и в атаке, и в средней зоне, у нас все были в движении, этим мы были сильны", - рассказал двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР в составе "Химика" Геннадий Сырцов.

"Плюс мы дорожили шайбой, просто так ее не отдавали, это и есть самобытность тренера", - добавил он.

Эпштейн сумел заразить хоккеем не только уроженцев Воскресенска, но и высокопоставленных чиновников. На игры "Химика" часто заглядывали министр химической промышленности Леонид Костандов, заведующий отделом ЦК КПСС по химической промышленности Виктор Бушуев, но несмотря на это, в начале 1960-х годов над клубом из Воскресенска сгустились тучи. Согласно постановлению Спорткомитета СССР команды высшей лиги, не имевшие крытой ледовой площадки, лишались права участвовать в чемпионате страны. В то же время директива правительства дозволяла возводить дворцы спорта только в крупных городах, но Бушуев сумел помочь добиться разрешения на строительство в Воскресенске крытой арены с искусственным льдом, и "Химик" выжил.

"С годами спортивное величие Николая Эпштейна, его роль в развитии подмосковного и отечественного хоккея видятся и осознаются все более ярко и остро. В маленьком городе он с нуля создал команду мастеров и детско-юношескую спортивную школу, стал инициатором строительства первого в Подмосковье крытого ледового дворца", - рассказал многолетний капитан "Химика" Юрий Морозов.

Закат карьеры

В 1965 году "Химик" впервые стал бронзовым призером чемпионата СССР, а спустя пять лет повторил свой успех. Однако Бушуев после рядовых поражений часто грозился уволить главного тренера. В итоге это случилось в 1975 году.

"Это очень умный и находчивый тренер. Он умел распознать талант и из не очень сильных игроков сколотить такую команду, что она выдавала результат. А еще он мог завести команду, развеселить, зажечь", - рассказал Третьяк.

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"Эпштейн был для нас наставником и вторым отцом. Многим игрокам помог раскрыться. За десятилетия работы он не взял из других клубов ни одного хоккеиста, кроме Александра Пашкова", - сказал Морозов.

Любимое дело Эпштейн не бросил. Студенческая команда инженерно-строительного института, которой он руководил, выиграла первенство Москвы с вратарем, который впервые встал на коньки только в институте.

Позднее Эпштейн тренировал коммерческую команду "Алиса" и создал свой фонд. Он помогал слепому Бушуеву, так много сделавшему для развития хоккея в Воскресенске. В 1996 году заслуженный тренер СССР был награжден орденом Дружбы. В последние годы жизни Эпштейн страдал болезнью Альцгеймера, от которой скончался 27 августа 2005 года.

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