Как дома. Московский ЦСКА провел матч баскетбольной Евролиги в Калининграде и победил

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА провели домашний матч 16-го тура Евролиги против "Милана" в Калининграде и одержали победу. Встреча на шеститысячной арене "Янтарь" прошла при полном аншлаге и закончилась со счетом 78:75.

Причиной выноса игры за пределы Москвы стала перегруженность столичных арен из-за новогодних праздников. Следующий домашний матч армейцы тоже проведут в Калининграде - 3 января команда примет греческий "Панатинаикос". Как признался ТАСС президент ЦСКА Андрей Ватутин, у него было несколько вариантов для проведения встреч, однако он рад, что остановил свой выбор на Калининграде.

"Видно, что мы сделали правильный выбор, доверившись Калининграду. Рассматривали и другие города - Белград, Минск, даже Дубай. Отмечу своих сотрудников, которые здорово все организовали за короткое время, ведь мы все привезли из Москвы - от паркета до колец, сделали в лучшем виде", - сказал Ватутин.

Итоговая разница в счете оказалась небольшой, однако ЦСКА уверено провел матч и победил заслуженно. Самым результативным игроком стал защитник армейцев Дэниел Хэкетт, набравший 26 очков. В составе итальянской команды больше всех очков набрал защитник Серхио Родригес - 13. С 2017 по 2019 год он выступал за ЦСКА и стал победителем Евролиги прошлого сезона.

Также перед игрой тренер "Милана" Этторе Мессина, который был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ, получил награду. Приз итальянцу вручил президент лиги Сергей Кущенко. Единая лига ВТБ в начале года представила свой Зал славы. В него вошли семь игроков и три тренера, среди которых был и Мессина.

"Это огромная честь, приятно, что меня помнят. Я всегда с огромной теплотой вспоминаю время в ЦСКА, вижу, как развивается Единая лига ВТБ, это уже один из сильнейших турниров Европы. Возможно, я еще вернусь работать", - сказал Мессина ТАСС.

Калининград к баскетболу готов

Победа над "Миланом" стала для ЦСКА третьей подряд в регулярном чемпионате Евролиги. По мнению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, матч против "Милана" настроил на оптимизм и показал, что у баскетбола есть хорошие перспективы в регионе.