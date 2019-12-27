Фигуристка Щербакова призналась, что нервничала перед выступлением на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова испытывала волнение перед стартом короткой программы чемпионата России в Красноярске. Об этом она сообщила журналистам.

15-летняя фигуристка безошибочно исполнила короткую программу и показала лучший результат в карьере в этой дисциплине - 79,93 балла. Щербакова является действующей чемпионкой России среди взрослых, при этом в прошлом сезоне спортсменка, несмотря на победу на национальном чемпионате, не могла претендовать на попадание в сборную из-за возрастных ограничений.

"Сегодня нервничала, был небольшой мандраж, так что удовольствие начала получать после последнего прыжка, - сказала Щербакова. - Сейчас стоит вопрос отбора, а год назад такой задачи не было. Сегодня было больше концентрации, еще внимательнее следила за каждым движением. Цель не в том, чтобы стать двукратной чемпионкой России, главное - хорошо кататься, и я буду рада, если это отразится на результате".

Также фигуристка сообщила, что не планирует вносить изменения в произвольную программу. Щербакова заявила к исполнению три четверных прыжка - два лутца (один - в каскаде с тройным тулупом) и флип.

Произвольные программы фигуристки представят в субботу. По итогам чемпионата России будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Австрии.