Колобков: нейтральный статус нарушает права атлетов и Олимпийскую хартию

ТАСС, 27 декабря. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые предусматривают выступление российских атлетов в нейтральном статусе, противоречат Олимпийской хартии. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков в эфире телеканала "Россия 24" .

"Однажды я участвовал [в соревнованиях в нейтральном статусе] - в 1992 году, это было непонятно для спортсменов, это было неприятно, потому что все спортсмены отстаивают честь своей страны, гордятся флагом и гимном страны. Когда выступаешь под флагом своей страны, у тебя удваивается сила, потому что ты чувствуешь, что за тобой целая великая страна", - сказал Колобков.

"Поэтому я считаю, что этот подход в корне неверный, его надо пересматривать, несмотря на то, что официально, юридически они смогут его применить, он соответствует их стандартам, но этот стандарт нарушает основополагающие права спортсменов. Этот принцип не должен быть применен в любом виде, так как он нарушает Олимпийскую хартию и уставы международных федераций, это будет большим предметом споров", - добавил он.

Министр спорта подчеркнул, что Россия выступает за "принцип индивидуальной ответственности, которая неминуемо должна наступить при нарушении антидопинговых правил".

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции не вступят в силу до вердикта Спортивного арбитражного суда.