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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" ожидает повышения уровня судейства в РПЛ через год

В пятницу РФС объявил об уходе с поста главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассчитывает на положительные изменения в судействе спустя год. Такое мнение он высказал ТАСС.

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе с поста главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) организации Александра Егорова.

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"Главное, чтобы в ходе реорганизации судейской системы, где будут разделены судейская и контрольная функции, реформа на этом не остановилась и чтобы помимо разделения было и развитие судейского корпуса, которое за одну ночь не поменяешь. Нужно работать с имеющимся контингентом и готовить новых судей, чтобы через какое-то достаточно короткое время мы увидели бы улучшение качества судейства и новых арбитров, которые смогут судить премьер-лигу и Кубок России, пройдя школу ФНЛ и ПФЛ. А так по старой традиции можно навесить грехи на одного человека и остановиться на этом", - сказал Медведев.

"Легче всего не игру разбирать, а сетовать на реальные и мнимые судейские недоработки, и то, что над качеством нужно работать, это общее мнение. Быстрого результата мы не увидим, и если провести параллель с хоккеем, то одним из элементов создания Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был регламент судейской деятельности. Несмотря на то, что к судейству до КХЛ было очень много претензий, новый регламент уже через год позволил говорить, что качество судейства улучшается. Я очень надеюсь, что через год мы с удовлетворением констатируем положительную тенденцию", - добавил он.

"Проект реформы, который объявил [глава судейского комитета РФС Ашот] Хачатурянц, является позитивным. Главное, не упустить ни один элемент этой системы", - отметил Медведев.

Егоров был назначен на пост главы ДСИ в мае 2018 года. В качестве судьи он работал на официальных турнирах под эгидой РФС с 2000 года, обслужив 110 матчей Российской премьер-лиги, 57 встреч второго по силе дивизиона чемпионата страны и два матча молодежного первенства.

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