Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой чемпионата России

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Старые-новые коньки Медведевой и рекорд Косторной. Чемпионат России в самом разгаре

Медведева пропустила большую часть прыжков на тренировке, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Остальные прыжки, обозначенные в произвольной программе спортсменки, она сделала в один оборот.

В четверг Медведева на предстартовой тренировке повредила конек. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю. После короткой программы Медведева занимает пятое место, набрав 71,08 балла.

20-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, обладательницей двух золотых и одной бронзовой наград чемпионатов мира, также в активе спортсменки две золотые и одна серебряная медали первенств Европы, дважды россиянка побеждала в финале серии Гран-при.

Произвольную программу фигуристки представят на чемпионате России в субботу. Первенство страны завершится 29 декабря показательными выступлениями.