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Чемпионат России по фигурному катанию

Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой чемпионата России

Фигуристка пропустила большую часть прыжков, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Медведева пропустила большую часть прыжков на тренировке, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Остальные прыжки, обозначенные в произвольной программе спортсменки, она сделала в один оборот.

В четверг Медведева на предстартовой тренировке повредила конек. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю. После короткой программы Медведева занимает пятое место, набрав 71,08 балла.

20-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, обладательницей двух золотых и одной бронзовой наград чемпионатов мира, также в активе спортсменки две золотые и одна серебряная медали первенств Европы, дважды россиянка побеждала в финале серии Гран-при.

Произвольную программу фигуристки представят на чемпионате России в субботу. Первенство страны завершится 29 декабря показательными выступлениями.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаЧемпионат России по фигурному катанию
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