Старые-новые коньки Медведевой и рекорд Косторной. Чемпионат России в самом разгаре

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию завершился в Красноярске. В пятницу женщины представили короткие программы, а мужчины и танцевальные дуэты разыграли медали в своих дисциплинах.

На эту тему Фигуристы Синицина и Кацалапов стали победителями чемпионата России в танцах на льду

В прошлом году на национальном чемпионате в Саранске Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере завоевали золотые медали российского первенства. Александра Степанова и Иван Букин поднимали зал жгучими программами, но технически не могли соперничать с лидерами. В нынешнем сезоне расклад сил остался прежним - Синицина и Кацалапов упрочили позиции первого дуэта страны, а Степанова с Букиным все еще вынуждены догонять. Третьими на чемпионате России в Саранске были Софья Евдокимова и Егор Базин, хотя изначально эксперты пророчили бронзу для Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Они весьма уверенно подходили к турниру, однако лопнувший шнурок на ботинке партнера отбросил их на седьмое место и лишил шансов выступить на главных стартах. В нынешнем году Загорски и Гурейро смогли взять реванш. В ритм-танце и произвольной программе они заняли третье место и в итоге увозят из Красноярска бронзовые награды с суммарным результатом 197,73 балла. После проката фигуристы не скрывали радости от своего выступления. "Хорошо оцениваем прокат [произвольной программы], - сказал Гурейро. - Каждый турнир отличается от других, наша задача была прокатать так, чтобы попасть на Европу, и я думаю, у нас получилось неплохо исполнить программу, зрители шикарно нас поддержали. И с технической точки зрения мы хорошо все сделали. На вращении были маленькие помарки, но мы довольны, как мы откатали". Синицина и Кацалапов защитили титул Степанова и Букин были на высоте - в ритм-танце продемонстрировали яркие эмоции и высокую скорость скольжения, а произвольный и вовсе выиграли. Однако в итоге им не удалось подняться выше второго места (219,72).

В беседе с журналистами они признались, что настолько сильно погрузились в свой прокат произвольной программы, что даже не помнят, были ли у них ошибки. "Мы катались настолько в эмоциях, что я не могу сказать, где в прокате у нас были шероховатости, не помню, что было не так, прокат не был близок к максимуму, но ошибок не помню", - отметила Степанова. Синицина и Кацалапов к произвольной программе подошли в ранге лидеров с отрывом от второго места в полтора балла. В текущем сезоне фигуристы испытывают проблемы с "произволкой" - они проиграли ее на двух крупных турнирах из трех, прошедших в первой половине сезона. Перед первым для себя этапом Гран-при они внесли в нее существенные изменения, как и после финала серии в Турине, где именно после неудачи в произвольной программе спортсмены опустились на последнее место. Не удалось Синициной и Кацалапову выиграть второй соревновательный день и в Красноярске, однако задела, сделанного после проникновенного выступления в ритм-танце, хватило для итогового первого места (220,74). После выступления фигуристы, для которых победа в чемпионате России стала второй в карьере, признались, что не смогли полноценно раскрыться с эмоциональной точки зрения в произвольной программе. "Сегодня не до конца удалось раскрыться, старались больше контролировать элементы, - сказал Кацалапов. - [Тренер Александр] Жулин сказал, что мы пара следующего четырехлетия? Он нам говорит другое, мы очень много работаем, прикладываем все усилия". Алиев - чемпион, Самарин - только третий В короткой программе в мужском одиночном катании результаты получились удивительными. Лидером к "произволке" подошел Макар Игнатов, а второе и третье места заняли юниоры - 16-летний Андрей Мозалев и 17-летний Петр Гуменник. Лучшие на текущий момент одиночники страны Александр Самарин и Дмитрий Алиев шли на восьмом и четвертом местах соответственно.

Исход произвольной программы получился не менее любопытным. Еще один молодой фигурист, 16-летний Артур Даниелян, во второй соревновательный день чисто исполнил два четверных сальхова и с гроссмейстерской суммой баллов 253,42 поднялся с 13-го места на итоговое второе, завоевав право выступить на взрослом чемпионате Европы 2020 года в Австрии. "Я наконец-то показал чистую произвольную программу без серьезных ошибок, дважды показал сальхов, - сказал он после проката. - Выходил уже с другим настроем, не как вчера, старался показать то катание, над которым работали". Самарин в произвольной выполнил четверной лутц в каскаде с тройным сальховом через ойлер, а также четверной тулуп, однако безошибочным его прокат все же не вышел. Он занял третье место (252,74), и теперь тренерскому совету Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) предстоит решить, давать ему путевку в Австрию или нет. Сам фигурист в беседе с журналистами не смог объяснить случившиеся ошибки. "Огромное спасибо всем зрителям, болельщикам, моей команде за труд, который они делают для меня, благодарю всех, кто мне помогал и поддерживал. Пока ни оценить, ни прокомментировать не могу, не вижу смысла говорить о том, как чувствовал себя физически, что есть, то есть. Какая разница?" - сказал он. Согласно правилам, фигурист, удерживающий лидерство во время соревнований, должен ожидать оценок конкурентов в специальном помещении, именуемом "зеленой комнатой". И вряд ли кто-то ожидал, что катавшийся одним из первых Даниелян просидит в ней почти до конца. Подвинуть его с места лидера Алиеву удалось лишь под занавес мужской "произволки". При этом откататься чисто будущему чемпиону страны (сумма баллов - 260,98) тоже не удалось, он упал при исполнении четверного тулупа и допустил необязательное падение на дорожке шагов. "Первый раз такие ощущения, такие странные эмоции, я знал, зачем сюда еду, на что способен, - отметил спортсмен. - Ожидание - самое противное, шестой стартовый номер, и ты сидишь и ждешь. По 10-балльной шкале я оцениваю себя на семь, были ошибки, но мне нравилось состояние, что чувствую себя лучше от старта к старту. Произвольную же - на вялую восьмерочку". Щербакова побила личный рекорд, Косторная - мировой На протяжении первых полутора дней турнира трибуны "Платинум-Арены" кое-где пустовали. Но только не вечером в пятницу. В этот момент в борьбу на чемпионате России вступили девушки. Открывала соревнования 15-летняя Александра Трусова. Этой фигуристке неспроста принадлежит мировой рекорд в произвольной программе, ведь она исполняет в данном сегменте сразу пять четверных прыжков. Однако в короткой она традиционно уступает конкуренткам. В финале Гран-при в Турине фигуристка попыталась исправить положение, добавив тройной аксель (с падением), и в Красноярске собиралась предпринять вторую попытку покорить элемент.

На утренней тренировке Трусова посвятила большое количество времени отработке акселя, и у нее получилось трижды успешно его выполнить. Но неудачных попыток было все же значительно больше. Поэтому в прокате было решено от него отказаться, и это решение принесло ей в итоге хорошие баллы (76,46, третье место). "В целом я довольна, но есть ощущение, что не доделала, - отметила Трусова. - Сделала двойной аксель вместо тройного, после тренировки тренеры сказали, давай сегодня не будем рисковать. Конечно, мне хотелось прыгать, но я согласилась с тренерами, сейчас понимаю - решение было верным. Завтра [в произвольной программе] я пойду по максимуму". Другая 15-летняя фигуристка, Анна Щербакова, действующая чемпионка России, также безошибочно выполнила короткую программу, показав не только высокое техническое мастерство, но и блистательное скольжение и презентацию. Она получила 79,93 балла (второе место), что является ее личным рекордом. "Сегодня нервничала, был небольшой мандраж, так что удовольствие начала получать после последнего прыжка, - сказала Щербакова. - Сейчас стоит вопрос отбора, а год назад такой задачи не было, цель не в том, чтобы стать двукратной чемпионкой России, главное - хорошо кататься, и я буду рада, если это отразится на результате". 16-летняя Алена Косторная - мировая рекордсменка в короткой программе (85,45), в нынешнем сезоне она ни разу не проиграла в этой дисциплине. Более того, с каждым стартом она улучшает свои результаты. В Красноярске зал после ее выступления аплодировал стоя. Она получила невероятные 89,86 балла (первое место) и не только неофициально обновила мировой рекорд, но и обошла в заочном соревновании лучшего одиночника чемпионата России Макара Игнатова (его результат в короткой - 88,88).

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"Я больше радовалась не баллам, а тому, что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе, тренер спортсменки - прим. ТАСС), я впервые от нее слышала такие слова, - призналась Косторная в беседе с журналистами после проката. - Какие? Просто похвалили, пока это [прокат] лучшее из того, что было. Доказала себе, что можно кататься чисто и хорошо". Переполох с коньками 23-летняя Елизавета Туктамышева с небольшой помаркой на выезде выполнила тройной аксель, однако остальные элементы получились чистыми. Ее результат - 75,74 балла (четвертое место). "Учитывая состояние до старта, я выступлением довольна, - сказала Туктамышева. - Было волнение, которое могло помешать выступить так, как на тренировках, прокатом довольна, хотя он был и неидеальным, завтра хотелось бы откатать увереннее, прыжки были не совсем классные, не совсем такие, как я умею делать, хочется выходить, тарабанить все, что могу и уходить".